Mars – американская компания, производитель продуктов питания длительного хранения, наиболее известная по шоколадными батончиками. Недавно там заявили об изменении характеров и внешности анимированных персонажей из рекламы конфет M&M's.
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Разноцветные конфеты получат свежий, новый вид – они станут более современными и изменятся внешне и внутренне. Изменения связаны с глобальной привязанностью к созданию мира, в котором каждый чувствует свою принадлежность, а общество является инклюзивным.
Обновленный бренд M&M's будет включать в себя более современный взгляд на внешность наших любимых персонажей, а также более тонкие личности, чтобы подчеркнуть важность самовыражения и силу сообщества через рассказывание историй. Поклонники также заметят дополнительный акцент на амперсанде (логограмма – & – 24 канал), чтобы более наглядно продемонстрировать, как бренд стремится объединить людей,
– говорится в пресс-релизе компании.
Персонажей из рекламы M&M's ждут изменения: смотреть видео
Изменятся и характеры конфет M&M's:
- Зеленая, которая раньше соблазнительно позировала и выставляла напоказ свои ноги в белых ботинках go-go, теперь будет носить пару кроссовок;
- Красный – известный своей ворчливостью и желанием командовать, станет более сдержанным;
- Оранжевый – признает свои проблемы с тревожностью;
- Коричневая – продолжит носить туфли на каблуке, но они станут ниже и удобнее.
Кроме того, зеленая и коричневая теперь чаще будут действовать сообща и поддерживать женщин.
Переосмысленные талисманы впоследствии планируют разместить во всех объектах M&M's – от телевизионной рекламы и социальных сетей до упаковки и витрин в магазинах.