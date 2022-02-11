Алістер Кровлі. Місячна дитина

Видавництво Жупанського, 2022

У доробку автора цього роману – англійського поета-містика, окультиста і мага та засновника багатьох магічних товариств – чимало розмаїтого жанрового краму. Причому такого, що подвигав на творчість всі наступні покоління з категорії любителів "темної" літератури. Зокрема у цьому романі, герой якого – реальний прототип автора, який описує свій досвід перебування у магічному ордені – так само твориться щось несусвітнє, темне, зле.

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Юний маг вступає у протиборство з членами таємного ордену, які хочуть зруйнувати хитку рівновагу між добром і злом. Користуючись, звичайно, забороненими магічним практиками. Таким чином, перед нами розкривається світ окультистів – з усіма подробицями і таємницями. Варто додати, що юнак у романі так само зважується на магічний експеримент – з метою подолати старого мага, тож це не зовсім боротьба світла із темрявою, а швидше битва чергових "відтінків чорного" заради чергового "світлого" майбуття.

Малкольм Лаурі. Під вулканом

Видавництво: Фабула

Дія цього роману, який був серед улюблених книжок Гемінгвея і Маркеса, відбувається протягом мало не однієї однієї доби. Проте, будучи написана в стилі потоку свідомості головного героя, вона охоплює весь міжвоєнний період, все життя Джеффрі Ферміна, або Консула, який представляє британські торгові інтереси у маленькому мексиканському містечку. Тож спогади про Першу світову і громадянську війну в Іспанії, настояні на алкогольних марення героя, який протягом роману блукає від бару до бару – ось основна канва цієї драматичної історії.

Малкольм Лаурі. Під вулканом / Фото Фабула

Серед персонажів роману – друг головного героя, його брат і жінка. Всі четверо – це той всесвіт, в якому обертається все у цій автобіографічній історії – сварки, з’ясування стосунків, втрачені надії, численні алюзії та парафрази, гра слів і навіть розважання про Сталіна і комунізм. Такі все були часи, і саме це займало думки головного героя.

"Саме на цьому містку Консул колись запропонував Ларюелю створити фільм про Атлантиду. Перехилившись, як оце зараз Ларюель, п'яний, але зібраний, раціональний, дещо дратівливий і нетерплячий, – це був один із тих випадків, коли він напивався до протверезіння, – Консул говорив про духа безодні, божество бурі на ім'я Хуракан, яке, "вочевидь, слугувало посередником у взаєминах між протилежними сторонами Атлантичного океану". Що він мав цим на увазі, невідомо".

Дуґлас Коупленд. Покоління Х

Видавництво: Комубук, 2021

...Історія автора цього роману є справжнім уособленням "американської мрії". Молодий скульптор, взявши аванс на написання путівника свого покоління, зник на півтора роки, створивши замість документального дослідження роман, який перевернув свідомість західної молоді початку дев'яностих. За сюжетом, троє героїв, покинувши мегаполіс, осіли в пустелі у Палм-Спрінгс, щоб розважатися переказуванням небилиць.

Дуґлас Коупленд. Покоління Х / Фото Комубук

Позаду у кожного з них – невдала кар'єра, нещасне кохання та усвідомлення того, що молодість витрачається на придбання багатства, а багатство – на покупку молодості. Проте криза молодняку в романі – це не просто крах трьох окремих індивідів, а "аварія класу, статі та майбутнього" цілого покоління.

Текст роману, ніби знаками на шосе, поцяткований відповідними фішками: "відтворіть середній клас", "у кожного своя стать", "no future", а також "контроль – це не управління". Таким чином, автор описує у своєму романі феномен, відомий серед конформізму як "відкладений бунт". Це коли вчасно не живеш, намагаючись зробити кар’єру, а десь під тридцятку починаєш оплакувати втрачену юність.

Ігор Шестков. Вторгнення

Видавництво: Каяла, 2021

Автор цієї книжки емігрував до Берліна художником, почавши писати після осмислення свого життя в СРСР і у "вільному" світі. Тож не дивно, що його фантасмагорична антиутопія, присвячена вторгненню російських військ у Німеччину, насправді має навіть не "пророчий" чи "актуальний" характер щодо сьогоднішньої нашої дійсності, а цілком "традиційні" передумови. За сюжетом, росіяни увійшли до Берліна цілком легально – на заздалегідь придбану агентами злітну смугу приземлилися вантажні літаки, з чиїх черев почали виповзати танки, які й рушили знайомим ще з 1945-го маршрутом.

Ігор Шестков. Вторгнення / Фото Каяла

"Проїхали і повз мій одинадцятиповерховий будинок на Фалькенбергер шосе, – розповідає герой. – Ніякого опору ніхто їм не чинив і на шляху до центру. Навпаки, я помітив групки берлінців, що стояли на узбіччі і привітно махали руками механікам-водіям, що висунули з люків свої шоломасті бошки. Деякі кидали убік гуркітливих машин квіти. Звідки вони взяли? Квіткові магазини давно закриті. Хто вони, ці зрадники? Німецькі ліві, які так і досі нічого не зрозуміли? Зелені? Колишні агенти ШТАЗІ? Путінські засланці? Ні, це були "російські німці" та їхні російські дружини, яких Німеччина впустила, щоби расово компенсувати турецьку популяцію".

Що було далі, неважко здогадатися, але краще прочитати.

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Ліян Моріарті. Дев’ять незнайомців

Видавництво: КМ-Букс, 2021

Прочитавши цю історію, ми дізнаємося, чи можуть десять днів, проведених на оздоровчому курорті, повністю змінити людину назавжди. У будь-якому разі, героям захопливого роману Ліян Моріарті невдовзі випаде нагода про це дізнатися. Дев'ятеро людей зустрічаються на оздоровчому курорті, відірваному від світу. Хтось приїхав сюди, щоб позбутися зайвої ваги, хтось щоби перезавантажитися, а дехто опинився тут із причин, у яких не хоче зізнатися навіть собі.

Оточені розкішшю й турботою, занурені в медитації та самоусвідомлення, ці люди розуміють, що для втілення своїх задумів їм, можливо, доведеться докладати певних зусиль. Але жоден із них не міг навіть уявити, наскільки непростими можуть виявитися десять днів перебування в цьому місці.

Ліян Моріарті. Дев’ять незнайомців / Фото КМ-Букс / Yakaboo

"Спекотного й безхмарного січневого дня Франсез Велті, авторка любовних романів, які колись були бестселерами, шосту годину їхала на самоті непривітною пустельною місцевістю на північний захід від свого сіднейського помешкання, – починається ця історія. – Темна стрічка шосе заспокійливо звивалася попереду, кондиціонер на повну силу дув охолодженим повітрям їй в обличчя. Небо здавалося величезним синім куполом, який накрив її маленьке самотнє авто. Неба було аж занадто багато, як на її смак".