Алистер Кроули. Лунное дитя

Издательство Жупанского, 2022

В наследии автора этого романа – английского поэта-мистика, оккультиста и мага, и основателя многих магических обществ – немало разнообразного жанрового разнообразия. Причем подвигавшего на творчество все последующие поколения из категории любителей "темной" литературы. В частности, в этом романе, герой которого – реальный прототип автора, описывающий свой опыт пребывания в магическом ордене – так же творится нечто несусветное, темное, злое.

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Юный маг вступает в противоборство с членами тайного ордена, желающих разрушить шаткое равновесие между добром и злом. Пользуясь, конечно, запретными магическими практиками. Таким образом, перед нами раскрывается мир оккультистов со всеми подробностями и тайнами. Стоит добавить, что юноша в романе так же решается на магический эксперимент – с целью преодолеть старого мага, так что это не совсем борьба света с темнотой, а скорее битва очередных оттенков черного ради очередного светлого будущего.

Малькольм Лаури. У подножия вулкана

Издательство: Фабула

Действие этого романа, который был среди любимых книг Хемингуэя и Маркеса, происходит в течение почти одних суток. Однако, будучи написана в стиле потока сознания главного героя, она охватывает весь межвоенный период, всю жизнь Джеффри Фермина, или Консула, представляющего британские торговые интересы в маленьком мексиканском городке. Поэтому воспоминания о Первой мировой и гражданской войне в Испании, настоянные на алкогольном бреде героя, который на протяжении романа бродит от бара к бару – вот основная канва этой драматической истории.

Малькольм Лаури. У подножия вулкана / Фото Фабула

Среди персонажей романа – друг главного героя, его брат и женщина. Все четверо – это та вселенная, в которой оборачивается все в этой автобиографической истории – ссоры, выяснение отношений, утраченные надежды, многочисленные аллюзии и парафразы, игра слов и даже развлечения о Сталине и коммунизме. Таковы все были времена, и именно это занимало мысли главного героя.

"Именно на этом мостике Консул когда-то предложил Ларюэлю создать фильм об Атлантиде. Перегнувшись, как сейчас Ларюэль, пьяный, но собранный, рациональный, немного раздражительный и нетерпеливый, – это был один из тех случаев, когда он напивался до отрезвления, – Консул говорил о духе бездны, божестве бури по имени Хуракан, которое, "очевидно, служило посредником во взаимоотношениях между противоположными сторонами Атлантического океана". Что он имел этим в виду, неизвестно".

Дуґлас Коупленд. Поколение Х

Издательство: Комубук, 2021

История автора этого романа является подлинным олицетворением "американской мечты". Молодой скульптор, взяв аванс на написание путеводителя своего поколения, исчез на полтора года, создав вместо документального исследования роман, перевернувший сознание западной молодежи начала девяностых. По сюжету, трое героев, покинув мегаполис, осели в пустыне у Палм-Спрингс, чтобы развлекаться пересказом небылиц.

Дуґлас Коупленд. Поколение Х / Фото Комубук

Позади каждого из них – неудачная карьера, несчастная любовь и осознание того, что молодость тратится на приобретение богатства, а богатство – на покупку молодости. Однако кризис молодняка в романе – это не просто крушение трех отдельных индивидов, а "авария класса, пола и будущего" целого поколения.

Текст романа, будто знаками на шоссе, испещрен соответствующими фишками: "воспроизведите средний класс", "у каждого свой пол", "no future", а также "контроль – это не управление". Таким образом, автор описывает в своем романе феномен, известный среди конформизма как "отложенный бунт". Это когда вовремя не живешь, пытаясь сделать карьеру, а под тридцатку начинаешь оплакивать потерянную юность.

Игорь Шестков. Вторжение

Издательство: Каяла, 2021

Автор этой книги эмигрировал в Берлин художником, начав писать после осмысления своей жизни в СССР и в "свободном" мире. Неудивительно, что его фантасмагорическая антиутопия, посвященная вторжению российских войск в Германию, на самом деле носит даже не "пророческий" или "актуальный" характер по поводу сегодняшней нашей действительности, а вполне "традиционные" предпосылки. По сюжету, россияне вошли в Берлин вполне легально – на заранее приобретенную агентами взлетную полосу приземлились грузовые самолеты, из чьих брюх начали выползать танки, которые и пошли знакомым еще с 1945-го маршрутом.

Игорь Шестков. Вторжение / Фото Каяла

"Проехали и мимо моего одиннадцатиэтажного дома на Фалькенбергер шоссе, – рассказывает герой. – Никакого сопротивления никто им не оказывал и на пути в центр. Напротив, я заметил группки берлинцев, стоявших на обочине и приветливо махавших руками механикам-водителям, которые вытянули с люков свои шлемистые бошки. Некоторые бросали в сторону шумных машин цветы. Откуда они взяли? Цветочные магазины давно закрыты. Кто они, эти предатели? Немецкие левые, которые так до сих пор ничего не поняли? Зеленые? Бывшие агенты Штази? Путинские ссыльные? Нет, это были "русские немцы" и их русские жены, которых Германия впустила, чтобы расово компенсировать турецкую популяцию".

Что было дальше, нетрудно догадаться, но лучше прочесть.

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Лиан Мориарти. Девять совсем незнакомых людей

Издательство: КМ-Букс, 2021

Прочитав эту историю, мы узнаем, могут ли десять дней, проведенных на оздоровительном курорте, полностью изменить человека навсегда. Во всяком случае, героям увлекательного романа Лиан Мориарти вскоре представится возможность об этом узнать. Девять человек встречаются на оздоровительном курорте, оторванном от мира. Кто-то приехал сюда, чтобы избавиться от лишнего веса, кто-то, чтобы перезагрузиться, а некоторые оказались здесь по причинам, по которым не хочет признаться даже себе.

Окруженные роскошью и заботой, погруженные в медитацию и самосознание, эти люди понимают, что для воплощения своих замыслов им, возможно, придется прилагать определенные усилия. Но ни один из них не мог даже представить, насколько непростыми могут оказаться десять дней пребывания в этом месте.

Лиан Мориарти. Девять совсем незнакомых людей / Фото КМ-Букс / Yakaboo

"Жаркого и безоблачного январского дня Франсез Велти, автор любовных романов, когда-то бывших бестселлерами, шесть часов ехала в одиночестве неприветливой пустынной местностью к юго-западу от своего сиднейского жилья, – начинается эта история. – Темная лента шоссе спокойно дула охлажденным воздухом ей в лицо. Небо казалось огромным синим куполом, который накрыл ее маленькое одинокое авто. Неба было слишком много, как на ее вкус".