Багато хто переконаний, що гроші – це найбільш практичний подарунок. В цьому, звісно, є сенс: мало хто засмутиться від такої приємності. Але в нашій добірці все зовсім по-іншому: люди спеціально придбали досить абсурдні та не дуже практичні речі, які добряче розвеселили рідних. Такі подарунки вони запам’ятають на все життя!

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Скільки Ніколасів Кейджів ви знайдете на цьому фото?

Фото reddit

"Тещі вдалося поєднати мою любов до музики та ігор в один подарунок"

Фото reddit funkoid

Це просто ідеальний подарунок!

Фото reddit youcanseemyface

"Якщо ви це читаєте, то ви занадто близько. В мене є дівчина!"

Фото imgur Timewaffle

Костюм динозавра – це прекрасно!

Фото imgur calyx331

Хлопець окремо впакував кожну деталь Lego, щоб "потішити" братика

Фото reddit sneki_snek

Збоку тапочки, а посередині песик!

Фото reddit Lotan

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

"Дочка постійно забирає папір з принтера, щоб малювати. Я подарував їй пачку, де 500 листочків"

Фото reddit imod3

Дівчина була здивована від цього подарунку. Песик теж!

Фото imgur Sofababofa

О так!

Фото reddit Alomba87