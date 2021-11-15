Многие убеждены, что деньги – это самый практичный подарок. В этом, конечно, есть смысл: мало кто расстроится от такой приятности. Но в нашей подборке все совсем по-другому: люди специально купили довольно абсурдные и не очень практичные вещи, которые сильно развеселили родных. Такие подарки они запомнят на всю жизнь!
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
Сколько Николасов Кейджев вы найдете на этом фото?
Фото reddit
"Тещи удалось соединить мою любовь к музыке и играм в один подарок"
Фото reddit funkoid
Это просто идеальный подарок!
Фото reddit youcanseemyface
"Если вы это читаете, то вы слишком близко. У меня есть девушка!"
Фото imgur Timewaffle
Костюм динозавра – это прекрасно!
Фото imgur calyx331
Парень отдельно упаковал каждую деталь Lego, чтобы "потешить" братика
Фото reddit sneki_snek
Сбоку тапки, а посередине собачка!
Фото reddit Lotan
"Дочка постоянно забирает бумагу из принтера, чтобы рисовать. Я подарил ей пачку, где 500 листочков"
Фото reddit imod3
Девушка была удивлена от этого подарка. Песик тоже!
Фото imgur Sofababofa
О да!
Фото reddit Alomba87