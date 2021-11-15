Многие убеждены, что деньги – это самый практичный подарок. В этом, конечно, есть смысл: мало кто расстроится от такой приятности. Но в нашей подборке все совсем по-другому: люди специально купили довольно абсурдные и не очень практичные вещи, которые сильно развеселили родных. Такие подарки они запомнят на всю жизнь!

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

Сколько Николасов Кейджев вы найдете на этом фото?

Фото reddit

"Тещи удалось соединить мою любовь к музыке и играм в один подарок"

Фото reddit funkoid

Это просто идеальный подарок!

Фото reddit youcanseemyface

"Если вы это читаете, то вы слишком близко. У меня есть девушка!"

Фото imgur Timewaffle

Костюм динозавра – это прекрасно!

Фото imgur calyx331

Парень отдельно упаковал каждую деталь Lego, чтобы "потешить" братика

Фото reddit sneki_snek

Сбоку тапки, а посередине собачка!

Фото reddit Lotan

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"Дочка постоянно забирает бумагу из принтера, чтобы рисовать. Я подарил ей пачку, где 500 листочков"

Фото reddit imod3

Девушка была удивлена ​​от этого подарка. Песик тоже!

Фото imgur Sofababofa

О да!

Фото reddit Alomba87