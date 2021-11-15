Плакали від сміху: 10 людей, які потішили рідних кумедними подарунками
Джерело:Reddit
Отримувати подарунки – це дійсно приємно. А-от дарувати їх – ще краще! Герої нашої добірки вразили рідних настільки особливими подарунками, що вони ще довго не могли заспокоїтися.
Багато хто переконаний, що гроші – це найбільш практичний подарунок. В цьому, звісно, є сенс: мало хто засмутиться від такої приємності. Але в нашій добірці все зовсім по-іншому: люди спеціально придбали досить абсурдні та не дуже практичні речі, які добряче розвеселили рідних. Такі подарунки вони запам’ятають на все життя!
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Скільки Ніколасів Кейджів ви знайдете на цьому фото?
Фото reddit
"Тещі вдалося поєднати мою любов до музики та ігор в один подарунок"
Фото reddit funkoid
Це просто ідеальний подарунок!
Фото reddit youcanseemyface
"Якщо ви це читаєте, то ви занадто близько. В мене є дівчина!"
Фото imgur Timewaffle
Костюм динозавра – це прекрасно!
Фото imgur calyx331
Хлопець окремо впакував кожну деталь Lego, щоб "потішити" братика
Фото reddit sneki_snek
Збоку тапочки, а посередині песик!
Фото reddit LotanДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
"Дочка постійно забирає папір з принтера, щоб малювати. Я подарував їй пачку, де 500 листочків"
Фото reddit imod3
Дівчина була здивована від цього подарунку. Песик теж!
Фото imgur Sofababofa
О так!
Фото reddit Alomba87