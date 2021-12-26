Всі чули фразу: подарунків багато не буває. Але ця дівчина вирішила дуже ретельно підготуватись до Різдва і побила всі рекорди за кількістю пакунків для рідних та друзів.
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Дівчина вразила мережу кількістю різдвяних подарунків
Користувачка тіктоку вразила мережу новим дописом. 18-річна Ареонна опублікувала відео з подарунками для рідних: половина її кімнати засипана пакетами та коробками у святкових обгортках для рідних та близьких. Вона витратила чимало часу на покупку та оформлення.
Пакунки у яскравих обгортках сягають стелі, і вони явно коштують чимало. Дівчина цьогоріч обрала пакувальний папір у традиційних різдвяних кольорах, тому було багато червоного, білого та чорного барвів.
Дівчина придбала дуже багато подарунків на Різдво / Скриншот з відео
Користувачі були вражені такою кількістю подарунків і щедрістю дівчини. Проте дехто все ж звернув увагу на проблему із надмірними покупками. До того ж дівчині зробили зауваження, що Різдво – це сімейне свято, тому не варто робити акцент лише на подарунках:
- "Різдво має бути зосереджено не на подарунках, а на сім'ї та спільному проведенні часу".
- "Цікаво, чи знають діти про справжнє значення Різдва".
- "Я віддаю перевагу присутності, а не подарункам".
- "Важливе не те, що під ялинкою, а те, хто за твоїм столом".