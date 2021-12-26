Все слышали фразу: подарков многое не бывает. Но эта девушка решила очень тщательно подготовиться к Рождеству и побила все рекорды по количеству подарков для родных и друзей.

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Девушка поразила сеть количеством рождественских подарков

Пользователь тиктока поразила сеть новым сообщением. 18-летняя Ареонна опубликовала видео с подарками для родных: половина ее комнаты засыпана пакетами и коробками в праздничных обертках для родных и близких. Она потратила много времени на покупку и оформление.

Пакеты в ярких обертках доходят до потолка, и они явно стоят немало. Девушка в этом году выбрала упаковочную бумагу в традиционных рождественских цветах, поэтому было много красных, белых и черных красок.



Девушка приобрела очень много подарков на Рождество / Скриншот с видео

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Пользователи были удивлены таким количеством подарков и щедростью девушки. Однако некоторые все же обратили внимание на проблему с чрезмерными покупками. К тому же девушке сделали замечание, что Рождество – это семейный праздник, поэтому не стоит делать акцент только на подарках: