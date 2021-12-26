Побила рекорди: жінка вразила мережу кількістю подарунків на Різдво

Різдво – це завжди особливий період, коли всі очікують на диво та приємні подарунки від Санти.

Всі чули фразу: подарунків багато не буває. Але ця дівчина вирішила дуже ретельно підготуватись до Різдва і побила всі рекорди за кількістю пакунків для рідних та друзів.

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Дівчина вразила мережу кількістю різдвяних подарунків

Користувачка тіктоку вразила мережу новим дописом. 18-річна Ареонна опублікувала відео з подарунками для рідних: половина її кімнати засипана пакетами та коробками у святкових обгортках для рідних та близьких. Вона витратила чимало часу на покупку та оформлення.

Пакунки у яскравих обгортках сягають стелі, і вони явно коштують чимало. Дівчина цьогоріч обрала пакувальний папір у традиційних різдвяних кольорах, тому було багато червоного, білого та чорного барвів.



Дівчина придбала дуже багато подарунків на Різдво / Скриншот з відео

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Користувачі були вражені такою кількістю подарунків і щедрістю дівчини. Проте дехто все ж звернув увагу на проблему із надмірними покупками. До того ж дівчині зробили зауваження, що Різдво – це сімейне свято, тому не варто робити акцент лише на подарунках: