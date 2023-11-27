На сюрприз не обов'язково витрачати багато грошей. Проявити свою турботу, ви можете і завдяки презенту, який зробили своїми руками. 24 Канал зібрав ідеї подарунків, які легко можна зробити власноруч, щоб ніхто з рідних не залишився без уваги.

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В'язані речі

Взимку особливо хочеться тепла та затишку. Найкращий спосіб подарувати своїм близьким ці відчуття – це зв’язати для них щось особливе. Це можуть бути шкарпетки, шалик, шапка, рукавиці чи навіть светр або кардиган – усе залежить від ваших навичок та кількості часу, який є у вашому запасі. У будь-якому разі, навіть найменша в'язана річ, порадує рідну людину та нагадуватиме їй про вашу любов.

Зв'язати подарунок можна навіть за один вечір / Фото Pexels

Свічка

Свічки – це незамінний атрибут зимових свят. Адже вони допомагають створювати урочисту атмосферу та додають тепла. А ще це універсальний подарунок, який не так і важко зробити своїми руками. В інтернеті є безліч інструкцій, як власноруч зробити свічку. Для деяких способів навіть не доведеться майже нічого купляти – можна використати залишки воску з інших свічок та обрати цікаву чашку, баночку чи маленьку тарілку з тих, що вже є вдома.

Свічки можна зробити як ароматизованими, так і без запаху / Фото Pexels

Різдвяний вінок

Це ще одна родзинка різдвяних свят. Такий вінок стане гарним подарунком та одразу додасть зимового настрою вашим близьким. До того ж зробити його досить просто: знадобляться лише гілки ялинки та будь-які прикраси – стрічки, кулі, шишки.

Такий вінок зробить оселю вашої близької людини особливою / Фото Pexels

Випічка

Домашня випічка як подарунок розчулить будь-кого. Для такого смачного презенту можна обрати різноманітні рецепти: від печива з шоколадними крихтами чи штруделя до цілого пряничного будинку або штолена. Найголовніше – врахувати смаки людини, для якої готуєте подарунок, та, крім необхідних інгредієнтів, додати до страви крихту любові.

Домашні солодощі – це не тільки смачний, а й затишний подарунок / Фото Pexels

Прикраси

Прикраси ручної роботи – це тренд останніх років. Від такого подарунка будуть у захваті усі ваші рідні жінки. Та і зробити його досить нескладно. Можна обрати бісер чи бусини та нанизати їх на спеціальну еластичну нитку, створюючи браслет чи намисто.

Прикраси ручної роботи потішать кожну жінку / Фото Pexels

Усі необхідні матеріали для прикраси ручної роботи легко придбати в магазинах для творчості або навіть знайти вдома – нову прикрасу можна створити, до прикладу, із залишків старої, що порвалась.