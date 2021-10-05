Подумаю про це завтра: чому так важко приймати складні рішення і як це виправити

Люди часто відкладають важливі рішення до останнього моменту, що супроводжується стресом та постійною тривогою. А після початку пандемії робити вибір стало ще важче, йдеться у новому дослідженні. Як навчитись робити складний вибір, розповідає психологиня.

Опитування серед британців проводила компанія ClearScore, яка допомагає клієнтам ефективно управляти своїми фінансами. За результатами опитування, 42% респондентів вважають, що зараз їм доводиться приймати більше рішень, ніж будь-коли раніше.

Читайте також Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині

Через глобальну кризу системи охорони здоров'я, у людей з'явилось більше приводів для тривоги та накопичилось більше проблем, для вирішення яких потрібно зробити важкий вибір: "Враховуючи рік, який ми всі пережили, не дивно, що багатьом важко швидко зробити вибір, не сумніваючись при цьому", – зазначає доктор психології у Лестерському університеті, Бріоні Пулфорд.

Людям стає все важче приймати важливі рішення / Фото Unsplash

Тому з початком пандемії COVID-19 люди почали набагато довше обдумувати, перш ніж зробити перший крок, або й зовсім відкладають справу на невизначений термін. Понад третина респондентів розповіли, що прийняття рішень напряму шкодить їх здоров'ю, адже через думки їм часто важко заснути.

Люди вагаються щодо дійсно значущих речей

Вибір у більшості випадків стосується справді важливих аспектів життя: третина опитуваних відкладають рішення щодо здоров'я, 21% – щодо свого соціального життя, а 18% – щодо грошей.

Також результати опитування показали й залежність від віку: молодим людям покоління Z набагато важче зробити якийсь вибір у фінансовій сфері, адже вважають питання грошей більш стресовим за інші у їх житті.

Молоді люди часто відкладають фінансові рішення / Фото Unsplash

При цьому менше чверті опитаних вважають себе справді рішучими людьми. А більша частина зізнаються, що через невпевненість вони відтягують все до останнього моменту, а часто їм і взагалі простіше відкласти прийняття важливого рішення на потім.

Як зробити для себе вибір простішим

Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO

Бріоні Пулфорд зазначає, що довготривала невизначеність може шкодити для психологічному та фізичному стану людини. Тому вона дала кілька порад, як діяти, якщо ви ніяк не можете прийняти важливе рішення

1. Розставити пріоритет

Якщо вам зараз потрібно обрати, до якого міста краще переїхати, яку куртку купити на осінь і на яку дату бронювати будиночок на Новий рік, то варто все ж подумати, що зараз важливіше. Спроби приймати кілька рішень одночасно, можуть дійсно виснажити та забрати багато сил. Тому краще визначити, що зараз в пріоритеті та сконцентруватись на цій проблемі.

2. Бути відкритим до нової інформації

Чим більше ви вивчаєте питання, тим більше поганих варіантів відпадають, а правильні – виходять на передній план. Спочатку легко заплутатись, проте з часом пазли складаються в єдину картину.

До прикладу, обрати телефон серед тисяч моделей важко. Проте якщо дізнатись та чітко виокремити, яка вам потрібна камера та батарея, ви використовуватимете його більше для ігор чи для соцмереж тощо, вибір стає більш очевидним.

Цікаво Про що категорично не можна говорити на першому побачення: 5 заборонених тем

Чим більше ви дізнаєтесь, тим легше зробити вибір / Фото Unsplash

3. Запитати у ближнього

Зі сторони ситуація може мати зовсім інший вигляд, тому не соромтесь дізнати думку ще когось: "Люди з різним життєвим досвідом та знаннями можуть допомогти вам глибше зрозуміти ситуацію, додавши вам впевненості", – каже психологиня