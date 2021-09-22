Експертка у психології зниження ваги Олена Кален розповіла на своїй сторінці у соцмережах, які продукти ніяк не допоможуть вам насититись. На додаток, їх вважають мало не дієтичними, проте насправді вони можуть спровокувати переїдання.

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Батончики мюслі

Багато хто вважає їх корисними, проте вони мало чим відрізняються від звичайних цукерок – так само піднімають рівень цукру в крові: "Після різкого стрибка цукор різко падає, і людина знову починає відчувати голод", – пояснює психологиня.

Йогурти та смузі

Це одні із найпоширеніших перекусів. Йогурт легко кинути до сумки та вживати будь-де, коли захочеться їсти. Проте через рідку консистенцію такі перекуси швидко перетравлюються, і ви знову за короткий час відчуваєте пустоту у шлунку та голод. Те саме стосується і знежирених йогуртів, які ще багаті на цукор та харчові добавки.

Йогурти швидко викликають голод / Фото Freepik

Курага, фініки тощо

Загалом сухофрукти також містять багато цукру, вони калорійні та набагато менш корисні ніж звичайні фрукти: "Спочатку цукор різко підвищується, а потім під дією інсуліну різко падає, через що глюкози в крові стає недостатньо, і тому почуття голоду повертається", – розповідає Олена Кален.

Сухофрукти дуже калорійні / Фото Unsplash

Якщо ви вже так любите сухофрукти, краще з'їсти їх після основного прийому їжі, як десерт.

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Штучні підсолоджувачі

Поширена думка, що вони корисніші за цукор, тому багато хто вважає за краще додавати замінники цукру у свої перекуси. Проте вони лише посилюють тягу до солодкого, вам хочеться ще і ще, тому без медичних показань їх краще не вживати.

Яєчний білок

Багато людей звикли снідати самим яйцями. Проте, попри поширену думку, яєчний білок засвоюється дуже швидко і після того сніданку без перекусів просто не обійтись:

"Оскільки вранці калорії йдуть не тільки на підтримку активності, але і на завантаження м'язів і печінки глікогеном, то після яєчного сніданку голод виникає дуже швидко", – каже експертка.

Яєчний білок не надто ситний / Фото Unsplash

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Зранку вона радить їсти щось більш ситне – м'ясо або птицю, а страви з яєць чудово підійдуть для вечері.