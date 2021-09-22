Эксперт в психологии снижения веса Елена Кален рассказала на своей странице в соцсетях, какие продукты никак не помогут вам насытиться. В дополнение, их считают чуть ли не диетическими, однако на самом деле они могут спровоцировать переедание.

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Батончики мюсли

Многие считают их полезными, но они мало чем отличаются от обычных конфет – так же поднимают уровень сахара в крови: "После резкого скачка сахар падает, и человек снова начинает чувствовать голод", – объясняет психолог.

Йогурты и смузи

Это одни из самых распространенных перекусов. Йогурт легко бросить в сумку и употреблять где угодно, когда захочется есть. Однако из-за жидкой консистенции такие перекусы быстро перевариваются , и вы снова через короткое время почувствуете пустоту в желудке и голод. То же касается и обезжиренных йогуртов, которые еще и богаты сахаром и пищевыми добавками.

Йогурты быстро вызывают голод / Фото Freepik

Курага, финики и т.д.

В общем сухофрукты также содержат много сахара, они калорийны и гораздо менее полезны чем обычные фрукты: "Сначала сахар резко повышается, а затем под действием инсулина резко падает, из-за чего глюкозы в крови становится недостаточно, и поэтому чувство голода возвращается ", – рассказывает Елена Кален.

Сухофрукты очень калорийны / Фото Unsplash

Если вы так любите сухофрукты, лучше съесть их после основного приема пищи , в качестве десерта.

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Искусственные подсластители

Распространено мнение, что они полезнее сахара, поэтому многие предпочитают добавлять заменители сахара в свои перекусы. Однако они всего лишь усиливают тягу к сладкому , вам хочется его еще и еще, поэтому без медицинских показаний их лучше не употреблять.

Яичный белок

Многие люди привыкли завтракать одними яйцами. Однако, несмотря на распространенное мнение, яичный белок усваивается очень быстро и после такого завтрака без перекусов просто не обойтись:

"Поскольку утром калории идут не только на поддержание активности, но и на загрузку мышц и печени гликогеном, то после яичного завтрака голод возникает очень быстро" , – говорит эксперт.

Яичный белок не слишком сытный / Фото Unsplash

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