Заважають затишку: 5 головних помилок у дизайні житла

Створення затишного та комфортного будинку може бути непростим завданням. Необхідно ухвалити як важливі рішення, як-от обрати кольори стін, так і врахувати незначні деталі.

У цьому процесі легко припуститися помилок. І хоча деякі з них здаються незначними, вони можуть значно зіпсувати дизайн. На що звернути увагу і яких провальних рішень уникати, розповідаємо далі.

Також цікаво Тенденції, що лишаються поза часом: 5 дизайнерських трендів, які будуть актуальними не один рік

Занадто низькі штори

Однією з дизайнерських помилок, яку допускає більшість, є те, що штори висять занадто низько.

Штори слід вішати якомога вище,

– пояснює дизайнерка інтер’єру Кейт Доусон.

Але висота – це не єдине, що слід враховувати. Доусон також радить робити штори ширшими за вікно. Це одразу робить кімнату більшою та світлішою, тому що оку здається, що весь простір – це вікно.

Штори краще вішати якомога вище: дивіться фото

Ліжко в куті

Хоча багато людей вважають за краще поставити ліжко в кутку кімнати, щоб заощадити місце в невеликих спальнях, це псує все враження. Найкраще розміщувати його так, щоб воно було по центру стіни.

Якщо місця мало, а бюджет не є проблемою, краще обирати менше ліжко або поряд з ним у куті ставити невелику тумбочку. Так кімната виглядатиме трохи більшою.

Ліжко радять ставити по центру кімнати: дивіться фото

Розсувні дзеркальні двері у шафах

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Хоча багато людей вважають такі двері гарним вибором для спалень, оскільки тоді в кімнаті не потрібно буде вішати настінне дзеркало, насправді ж вони можуть відвертати увагу та робити кімнату занадто яскравою.

Натомість краще розглянути дерев’яні двері, які можна пофарбувати в яскравий колір. Це перетворить шафу на функціональний елемент дизайну.

Дзеркальні двері можуть занадто відбивати світло: дивіться фото

Настінний декор на неправильній висоті

Дизайнерка інтер’єру Дженніфер Хантер каже, що розвішування творів мистецтва чи дзеркал на неправильній висоті може порушити баланс кімнати.

Декор стін – це те, що формує простір і вирівнює масштаб кімнати, тож краще вішати всі елементи на рівні очей,

– додає жінка.

Декор має бути на рівні очей: дивіться фото

Неправильне освітлення

Освітлення є невіддільною частиною дизайну інтер’єру, оскільки воно дійсно може задати настрій і тон простору.

Завжди краще мати кілька джерел світла, щоб воно розподілялося рівномірно,

– пояснює Хантер.

Бажано мати кілька рівнів освітлення: дивіться фото

Дизайнерка пропонує використовувати кілька шарів освітлення, наприклад, встановлювати верхнє світло, настільні лампи, торшери чи бра.