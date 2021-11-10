Завжди знав, що він всиновлений
Батько жителя Нью-Йорку, Тобаї Хоутона, ніколи не приховував від сина, що він – всиновлений. Тому вже у 12 років Тобаї розпочав свої пошуки, які затягнуться на довгі 40 років.
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Тоді, у 1982 році, він подав запит до агентства з усиновлення з проханням надати йому якусь інформацію про мати. Проте там йому, на жаль, нічим не могли допомогти. У 20 років йому вдалось відшукати свідоцтво про народження, у якому було вказане лише прізвище матері. Та це мало чим допомогло, тож пошукати продовжувались.
За наступні десятиліття Тобаї куди тільки не звертався, у марних спробах дістати хоч якусь інформацію про мати. Не допомогли ні приватні детективи, ні спеціалізовані сайти, і протягом всіх цих років він ні крок не наблизився до розгадки.
Знайшов мати випадково
Та одного разу вдача повернулась до чоловіка. Він два роки був зареєстрований на сайті з пошуку родичів по ДНК. Одного разу він отримав повідомлення, що вдалось виявити співпадіння з жінкою на ім'я Алісія. Жінка, яка була його двоюрідною сестрою, допомогла йому зв'язатись з двоюрідною тіткою, а та – вивела Тобаї на рідну мати.
Чоловік знайшов рідну мати через 40 років пошуків / Фото Daily Mail
Вони спілкувались ще 2 роки, перш ніж зустрітись. Кожен з них зробив ше окремий тест ДНК, щоб підтвердити те, що чоловік так давно хотів почути – він дійсно знайшов свою мати.
Тобаї пролетів понад 3 тисячі кілометрів, щоб возз'єднатись з Томасетт Кокс, своєю біологічною матір'ю, яка на той момент жила у Сан-Дієго. У момент довгоочікуваної зустрічі чоловік просто розплакався на плечі у матері, а та заспокоїла його та запросила у будинок на келих вина:
Коли я підійшов до неї й почув її голос, то тримав себе в руках, поки вона мене не обійняла. У момент, коли вона доторкнулася до мене, у мене в голові промайнуло все моє дитинство,
– зізнається чоловік
Зворушлива зустріч сина та мати після років розлуки / Фото Daily Mail
Пізніше він розповів, що зовсім не тримає зла на матір через те, що вона його покинула ще немовлям. У цьому допоміг батько, пояснивши, що його рідна мати на той момент просто фінансово не могла його утримувати: "Я розумів, що вона відмовилася від мене, щоб я мав шанс на краще життя, ніж вона. І до сьогодні я вдячний йому за чесність і відкрите спілкування", – каже Тобаї.
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Емоційний момент теплої зустрічі чоловік зняв на відео, від якого сльози навертаються на очі. Подивитись його можна тут: