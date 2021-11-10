Всегда знал, что он усыновлен

Отец жителя Нью-Йорка, Тобаи Хоутона, никогда не скрывал от сына, что он усыновлен. Поэтому уже в 12 лет Тобаи приступил к своим поискам, которые затянутся на долгие 40 лет.

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Тогда, в 1982 году, он подал запрос в агентство по усыновлению с просьбой предоставить ему какую-либо информацию о маме. Однако там ему, к сожалению, ничем не могли помочь. В 20 лет ему удалось отыскать свидетельство о рождении , в котором была указана только фамилия матери. Но это мало чем помогло, поэтому поиски продолжались.

За следующие десятилетия Тобаи куда только не обращался, в тщетных попытках достать хоть какую-нибудь информацию о маме. Не помогли ни частные сыщики, ни специализированные сайты, и в течение всех этих лет он ни шаг не приблизился к разгадке.

Нашел мать случайно

Но однажды удача повернулась к мужчине. Он два года был зарегистрирован на сайте по поиску родственников по ДНК. Однажды он получил сообщение, что удалось обнаружить совпадение с женщиной по имени Алисия. Женщина, которая была его двоюродной сестрой, помогла ему связаться с двоюродной тетей, а та – вывела Тобаи на родную мать.

Мужчина нашел родную мать спустя 40 лет поисков / Фото Daily Mail

Они общались еще 2 года, прежде чем встретиться. Каждый из них сделал еще отдельный тест ДНК, чтобы подтвердить то, что мужчина так давно хотел услышать – он действительно нашел свою мать.

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Тобаи пролетел более 3 тысяч километров , чтобы воссоединиться с Томасетт Кокс, своей биологической матерью, жившей в тот момент в Сан-Диего. В момент долгожданной встречи мужчина просто расплакался на плече у матери , а та успокоила его и пригласила в дом на бокал вина:

Когда я подошел к ней и услышал ее голос, я держал себя в руках, пока она меня не обняла. В момент, когда она прикоснулась ко мне, у меня в голове промелькнуло все мое детство,

– признается мужчина

Трогательная встреча сына и мать после лет разлуки / Фото Daily Mail

Позже он рассказал, что совсем не держит зла ​​на мать из- за того, что она его покинула младенцем. В этом ему помог отец, объяснив, что его родная мать на тот момент просто финансово не могла его содержать: "Я понимал, что она отказалась от меня, чтобы у меня был шанс на лучшую жизнь, чем у нее. И до сих пор я благодарен ему за честность и открытое общение", – говорит Тобаи.

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