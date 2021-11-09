Для бабушки отдых начался с разочарования

95-летняя Дотти Шнайдер из штата Индиана приехала на побережье Мексиканского залива вместе со своей дочерью Кимберли Уотербери. Женщины надеялись на отличный отпуск на "Orange beach", но выяснилось, что пляж, который они выбрали для отдыха, не рассчитан на посетителей на инвалидных колясках.

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Поскольку пожилая женщина не могла ходить самостоятельно, то добраться до пляжа по песку у нее не было никаких шансов. Поэтому вначале матери и дочери пришлось просто сидеть у бассейна, не имея возможности наслаждаться морскими волнами.

К счастью, об этой проблеме узнал один из местных спасателей . Он заметил, как Дотти с дочерью безуспешно пытаются выехать на пляж. Муж предложил им свою помощь, посадив женщину в свою машину, и отвез ее к пляжу, где она отдохнула.

Спасатели помогали им всю неделю

Разговорившись с женщинами, он узнал, что они будут здесь еще целую неделю. Поэтому, не колеблясь, дал им номер начальника, чтобы они могли звонить в любой момент, когда им захочется на пляж.

С того дня каждое утро кто-то из команды спасателей на руках относил 95-летнюю Дотти в сопровождении дочери к шезлонгу на пляже , а вечером помогал покинуть пляж и добраться домой. Они распределили между собой время и вместе помогали пенсионерке.

Спасатели по очереди относили женщину к пляжу / Фото фейсбук "Orange Beach Surf Rescue"

Спасатели по очереди относили женщину к пляжу / Фото фейсбук "Orange Beach Surf Rescue"

Эту трогательную историю рассказали на странице в фейсбуке Orange Beach Surf Rescue. Хоть такая помощь и не входит в служебные обязанности спасателей, они рады были заботиться о посетительнице:

Спасатели – это государственные служащие, поэтому мы очень счастливы, что можем предоставить такую ​​услугу госпоже Дотти Шнайдер

– говорится в посте

Когда отдых подошел к концу, вся команда спасателей собралась, чтобы попрощаться с их новыми подругами. Дочь женщины , Кимберли, была тронута благородным поступком команды: "Мы навсегда в долгу перед ребятами из Orange Beach Surf Rescue. Они заставили мою маму почувствовать себя особенной, при этом она не чувствовала себя бременем для кого-то", – говорит Кимберли.

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95-летняя бабушка была благодарна за помощь / Фото фейсбук "Orange Beach Surf Rescue"

Сами же спасатели скромно отмечают, что для них это такая же работа, как и другие обязанности . А один из ребят признался, что Дотти напомнила ему собственных бабушек и дедушек.

Позже на странице сообщили, что семья щедро отблагодарила за заботу, полностью набив холодильник спасателей разнообразными вкусностями.

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Пользователи были растроганы командой, которая целую неделю помогала пожилой женщине: