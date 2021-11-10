Пошуки тривали 40 років: чоловік знайшов мати, яку втратив ще немовлям

Американця всиновила інша родина відразу після народження. Через десятиліття напружених пошуків, чоловікові вдалось здійснити мрію дитинства та нарешті возз'єднатись зі своєю біологічною матір'ю.

Завжди знав, що він всиновлений

Батько жителя Нью-Йорку, Тобаї Хоутона, ніколи не приховував від сина, що він – всиновлений. Тому вже у 12 років Тобаї розпочав свої пошуки, які затягнуться на довгі 40 років.

Читайте також Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Тоді, у 1982 році, він подав запит до агентства з усиновлення з проханням надати йому якусь інформацію про мати. Проте там йому, на жаль, нічим не могли допомогти. У 20 років йому вдалось відшукати свідоцтво про народження, у якому було вказане лише прізвище матері. Та це мало чим допомогло, тож пошукати продовжувались.

За наступні десятиліття Тобаї куди тільки не звертався, у марних спробах дістати хоч якусь інформацію про мати. Не допомогли ні приватні детективи, ні спеціалізовані сайти, і протягом всіх цих років він ні крок не наблизився до розгадки.

Знайшов мати випадково

Та одного разу вдача повернулась до чоловіка. Він два роки був зареєстрований на сайті з пошуку родичів по ДНК. Одного разу він отримав повідомлення, що вдалось виявити співпадіння з жінкою на ім'я Алісія. Жінка, яка була його двоюрідною сестрою, допомогла йому зв'язатись з двоюрідною тіткою, а та – вивела Тобаї на рідну мати.

Чоловік знайшов рідну мати через 40 років пошуків / Фото Daily Mail

Вони спілкувались ще 2 роки, перш ніж зустрітись. Кожен з них зробив ше окремий тест ДНК, щоб підтвердити те, що чоловік так давно хотів почути – він дійсно знайшов свою мати.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Тобаї пролетів понад 3 тисячі кілометрів, щоб возз'єднатись з Томасетт Кокс, своєю біологічною матір'ю, яка на той момент жила у Сан-Дієго. У момент довгоочікуваної зустрічі чоловік просто розплакався на плечі у матері, а та заспокоїла його та запросила у будинок на келих вина:

Коли я підійшов до неї й почув її голос, то тримав себе в руках, поки вона мене не обійняла. У момент, коли вона доторкнулася до мене, у мене в голові промайнуло все моє дитинство,

– зізнається чоловік

Зворушлива зустріч сина та мати після років розлуки / Фото Daily Mail

Пізніше він розповів, що зовсім не тримає зла на матір через те, що вона його покинула ще немовлям. У цьому допоміг батько, пояснивши, що його рідна мати на той момент просто фінансово не могла його утримувати: "Я розумів, що вона відмовилася від мене, щоб я мав шанс на краще життя, ніж вона. І до сьогодні я вдячний йому за чесність і відкрите спілкування", – каже Тобаї.

Цікаво Рятувальники щодня відносять 95-річну бабусю до пляжу: вони усіх розчулили

Емоційний момент теплої зустрічі чоловік зняв на відео, від якого сльози навертаються на очі. Подивитись його можна тут: