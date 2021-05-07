Повний провал: 15 випадків, коли люди дуже перестаралися із фотошопом

Програми для обробки фото можуть творити дива. Хоп – і зник прищик; хоп – і чистіша шкіра; хоп – і мінус 10 кілограмів. Та головне тут не перестаратися! Бо буде дуже смішно і боляче водночас.
Інколи люди хочуть настільки красиво виглядати на фотографіях, що втрачають відчуття реальності. Так і створюють світлини із аномально широкими стегнами, сідницями і гігантськими губами. Перед вами – добірка таких кумедних фотографій, на яких більше питань, ніж відповідей.
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Який красивий фотошоп!
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Фільтри роблять справжні дива
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Трішки дівчина перестаралася
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Дзеркало не може "збрехати"
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Ого!
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Нічого собі!
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Трішки підлетіли
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Що з плечима?
Фото RedditДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Оце так обробка!
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Дивненьке фото
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Яке обличчя!
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Величенькі стегна!
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Жінка-змія
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Мій секрет – тренажерка і фотошоп!
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