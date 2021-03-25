Працювати віддалено і не зійти з розуму: 5 порад для продуктивної роботи вдома

Для когось дистанційна робота – це справжній порятунок, інші ж помічають, що почали працювати набагато гірше. Розповідаємо, як ефективно працювати з дому, при цьому не шкодячи своєму здоров'ю.

Такий формат роботи може залишитись з нами надовго. Деякі компанії вже дозволяють своїм працівникам не ходити в офіс. Якщо правильно організувати дистанційну роботу, вона стане для вас справжнім скарбом та зробить вас більш продуктивним працівником.

Читайте також: Відпочивайте, щоб усе встигати: 6 порад, як бути продуктивним

У чому переваги

Дистанційна робота розв'язує ряд проблем, які можуть виникнути при роботі з офісу та дає можливість звільнити більше часу для себе.

Вам не доводиться годинами добиратись до роботи на громадському транспорті.

годинами на громадському транспорті. Якщо у вас не надто дружній колектив, то з дому ви можете менше контактувати з ними.

Ви можете самі вибудовувати собі графік.

Атмосфера дозволяє вам генерувати більше ідей.

Ви можете працювати не лише вдома : у кафе, в іншому місті, у коворкінгу тощо.

: у кафе, в іншому місті, у коворкінгу тощо. Ви у вас більше часу для родини, спорту та прогулянок.

Дистанційна робота дозволяє працювати в комфортних для вас умовах / Фото Unsplash

Що може піти не так

Здається, що дистанційна робота – це справжній рай, чи не так? Проте не все так солодко. Часом працювати з дому – це не тільки морально важко, а ще й шкідливо для здоров'я. Ось деякі недоліки:

Вам важко точно розподілити робочий та особистий час.

Через більш гнучких графік ви часто перепрацьовуєте.

Навіть якщо ви не дуже комунікабельна людина, вам може не вистачати емоційного контакту з колегами.

з колегами. Через постійну сидячу роботу починає боліти шия, спина, частіше відчувається головний біль та сухість в очах. До офісу ж ви все одно прогулюєтесь, а під час роботи можете вийти на обід чи забігти до колеги.

Дистанційна робота має свої недоліки / Фото Unsplash

Як правильно організувати робочий процес

Щоб дистанційна робота була в радість, слід попіклуватись про своє психічне та фізичне здоров'я. Дотримуйтесь цих правил і ваше самопочуття значно покращиться.

1. Правильно розташуйте монітор

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Монітор не повинен стояти занадто близько, а середина екрану має бути на кілька сантиметрів нижче рівня очей. Налаштуйте екран так, щоб світло було м'яким, а шрифт – не занадто мілким. Якщо ви сидите на відстані 50 сантиметрів від екрана, то шрифт повинен читатись з відстані 150 сантиметрів.

І слідкуйте за тим, щоб лікті не висіли у повітрі, а лежали на столі.

2. Змінюйте положення тіла

Намагайтесь час від часу робити коротку зарядку. Якщо немає такої можливості, то хоча б просто пройдіться, попрацюйте стоячи або пересядьте на інший стілець.

Спробуйте зробити легку зарядку на роботі / Фото Unsplash

3. Слідкуйте за поставою

Ніякі методи не допоможуть, якщо ви сидітимете у зігнутому положенні. Добирайте такий стілець, щоб ви могли весь час сидіти рівно – і наприкінці дня ви подякуєте собі за це.

4. Правильне освітлення

Краще, щоб зранку світло у кімнаті було холодним, а ввечері – теплим та м'яким. Також не варто сидіти спиною до вікна, щоб екран не відблискував. Або ж потурбуйтесь про щільні штори.

Цікаво: Як почувати себе щасливо кожного дня: 4 простих способи

5. Полюбіть відпочинок

Ставте собі нагадування протягом дня, адже у робочому хаосі так легко забути про те, що варто пообідати, прогулятись чи просто кілька хвилин подивитись у вікно. Це вже значно покращить ваше самопочуття.