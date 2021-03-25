Для кого-то удаленная работа – это настоящее спасение, другие же замечают, что начали работать гораздо хуже. Рассказываем, как эффективно работать из дома, при этом не вредя своему здоровью.

Такой формат работы может остаться с нами надолго. Некоторые компании уже позволяют своим работникам не ходить в офис. Если правильно организовать дистанционную работу, она станет для вас настоящим сокровищем и сделает вас более продуктивным работником.

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В чем преимущества

Удаленная работа решает ряд проблем, которые могут возникнуть при работе с офиса и дает возможность освободить больше времени для себя.

Вам не придется часами добираться до работы на общественном транспорте.

часами на общественном транспорте. Если у вас не слишком дружный коллектив, то из дома можно меньше контактировать с ними.

Вы можете сами выстраивать себе график.

Атмосфера позволяет генерировать больше идей.

Вы можете работать не только дома: в кафе, в другом городе, в коворкинга и тому подобное.

в кафе, в другом городе, в коворкинга и тому подобное. Вы у вас больше времени для семьи, спорта и прогулок.

Удаленная работа позволяет работать в комфортных для вас условиях / Фото Unsplash

Что может пойти не так

Кажется, что удаленная работа – это настоящий рай, не так ли? Однако не все так сладко. Иногда работать из дома – это не только морально тяжело, но и вредно для здоровья. Вот некоторые недостатки:

Вам трудно точно распределить рабочее и личное время.

Из-за более гибких график вы часто перерабатываете.

Даже если вы не очень коммуникабельный человек, вам может не хватать эмоционального контакта с коллегами.

с коллегами. Из-за постоянной сидячей работы начинает болеть шея, спина, чаще ощущается головная боль и сухость в глазах. В офис вы все равно прогуливаетесь, а во время работы можно выйти на обед или забежать к коллеге.

Удаленная работа имеет свои недостатки / Фото Unsplash

Как правильно организовать рабочий процесс

Чтобы удаленная работа была в радость, следует позаботиться о своем психическом и физическом здоровье. Соблюдайте эти правила и ваше самочувствие значительно улучшится.

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1. Правильно расположите монитор

Монитор не должен стоять слишком близко, а середина экрана должен быть на несколько сантиметров ниже уровня глаз. Настройте экран так, чтобы свет был мягким, а шрифт – не слишком мелким. Если вы сидите на расстоянии 50 сантиметров от экрана, то шрифт должен читаться с расстояния 150 сантиметров.

И следите за тем, чтобы локти не висели в воздухе, а лежали на столе.

2. Меняйте положение тела

Старайтесь время от времени делать короткую зарядку. Если нет такой возможности, то хотя бы просто пройдитесь, поработайте стоя или пересядьте на другой стул.

Попробуйте сделать легкую зарядку на работе / Фото Unsplash

3. Следите за осанкой

Никакие методы не помогут, если вы будете сидеть в согнутом положении. Подбирайте такой стул, чтобы вы могли все время сидеть ровно – и в конце дня вы поблагодарите себя за это.

4. Правильное освещение

Лучше, чтобы утром свет в комнате было холодно, а вечером – теплой и мягкой. Также не стоит сидеть спиной к окну, чтобы на экране не было бликов. Или же позаботьтесь о плотных шторах.

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5. Полюбите отдых

Ставьте себе напоминание в течение дня, ведь в рабочем хаосе так легко забыть о том, что стоит пообедать, прогуляться или просто несколько минут посмотреть в окно. Это уже значительно улучшит ваше самочувствие.