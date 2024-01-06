Якщо дотримуватися простих правил, то життя відразу заграє новими барвами. Окрім того, вони також сформують позитивне ставлення до навколишнього світу.

До теми Як встигати все у новому році: 10 звичок високопродуктивних людей

Будьте вдячними

Вдячність – це не просто сказати "Дякую", коли хтось допомагає або робить щось для Вас. Мовиться про ставлення до вдячності, до всіх аспектів життя – як позитивних, так і негативних.

Зосереджуючись на вдячності, людина перемикає увагу з того, чого не вистачає в житті, на те, чого в надлишку. На перший погляд, це проста зміна точки зору, але у результаті це може призвести до глибокого почуття задоволення. По-справжньому реалізовані люди розуміють це й цінують прості миті радості, виносять уроки з труднощів й висловлюють вдячність.

Приймайте виклики

Виклики у житті часто є стимулом для зростання та самовдосконалення. До прикладу, Ви можете працювати на посаді, яка є зручною, але не приносить задоволення. Однак, якщо кинути виклик, звільнитися з такої роботи й знайти нову, людина буде зростати не лише професійно, а й особистісно.

Коли людина кидає виклик у будь-якій сфері, то навчається стійкості, наполегливості та розуміє, наскільки корисно інколи виходити із зони комфорту.

Пріорітет на стосунки

Справжнє задоволення від життя отримують ті, хто високо цінує стосунки з іншими. Незалежно від того, мовиться про друзів, членів сім'ї чи просто важливих людей, людина відчуває підтримку, радість та сенс життя у взаєминах.

Окрім того, у Гарварді й досі проводять дослідження щодо того, які фактори найбільше сприяють людському щастю. Як не дивно, це було не багатство, а гарні стосунки з найріднішими людьми. Таким чином, якість стосунків з іншими людьми також значною мірою сприяє повноцінному життю.

Живіть сьогоденням

Аби навчитися жити повноцінно, варто зосереджуватися на сьогоденні, а не жити минулим чи гадати про майбутнє. Людина не може зминути минуле, а майбутнє – непідконтрольне людині.

Коли особистість повністю занурюється у сьогодення, то починає цінувати красу життя, стає більш уважною, що дозволяє максимально відчувати задоволення. Цінуючи мить сьогодення, людина буде почуватися наповненою й зможе реалізувати себе.

Доглядайте за собою

Мовиться не лише про догляд за зовнішнім виглядом, а про турботу про фізичне, емоційне та психічне благополуччя. Забуваючи про власне Я, особистість може відчувати виснаження, стрес, які згодом можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, повноцінний сон, хобі, які нам подобаються – все це форми догляду за собою. І всі вони сприяють нашому загальному відчуттю задоволення.

Прагнете почати рік зі змін? Не обов'язково вдаватися до кардинальних перевтілень. Достатньо зробити невеликий крок – обрати білизну, яка підкреслить індивідуальність та допоможе відчути себе особливою. Український бренд Anabel Arto пропонує великий асортимент, що налічує понад 1000 найменувань, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тож кожна знайде свою ідеальну білизну, що посприяє змінам.

Доброта – запорука успіху

Реалізовані особистості мають за правило бути добрими до інших. Йдеться про ставлення до інших з повагою, розумінням та співчуттям, і мова тут не лише про якісь великі вчинки, а й про звичайні щоденні прояви доброти.

Відкрити двері незнайомцю, допомогти другу в біді чи просто посміхнутися тому, у кого був поганий день – такі дії можуть зробити чиєсь життя яскравішим, а натомість покращиться й власний настрій. У таких простих вчинках і проявляється краса доброти.

Недоліки – це нормально

Варто приймати власні недоліки, адже досконалість – це недосяжний стандарт. У погоні за ідеалом людина може отримати стрес, тривожність та навіть відчувати незадоволення своїм життям.

Не прагніть досконалості, а зосереджуйтеся на розвитку. Недоліки є частиною кожної особистості й роблять її унікальною, а також саме вони стимулюють до розвитку та особистісного росту.

Жага до життя

По-справжньому реалізовані люди часто живуть пристрастями. Такі особистості займаються діяльністю, яка приносить радість. Не дарма існує думка, що люди, які займаються улюбленою справою, не відчувають втоми. Робота у радість заряджає енергією, мотивує та наповнює почуттям задоволення.

Малювання, садівництво, волонтерство чи будь-яке інше хобі, яке дарує жагу й задоволення, допоможуть відчувати своє життя повноцінним. Не варто ігнорувати власних пристрастей, адже вони є важливою частиною того, що робить людину щасливою.

Любіть себе

Не варто ототожнювати любов до себе з самозакоханістю чи егоїзмом. Мовиться про визнання своєї цінності та віру у свої можливості. Хваліть себе за кожне досягнення, навіть якщо воно "маленьке". Окрім того, не варто бути занадто суворим до себе, коли щось не виходить.

Коли є любов до себе, то є й основа для інших аспектів повноцінного життя. Це найважливіший етап, адже тоді людина буде цінувати свої захоплення, підтримуватиме здорові стосунки й жити сьогоденням.