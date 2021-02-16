Правильно сваріться: 5 порад, які допоможуть зміцнити ваші стосунки

Прекрасні та міцні стосунки рідко даються просто так. Зазвичай – це результат щоденної роботи закоханих над собою. Тільки так можна побудувати справді щасливе спільне життя.

Джерело: 24 канал

Не занурюйтесь в рутину, навчіться коректно сваритися та не відвертайтеся від спільних проблем – і ви побачите, наскільки міцнішими стануть стосунки. Ось 5 порад, які допоможуть це зробити.

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Відправте вашу рутину у "нокаут"

Звісно, нікого бити тут не потрібно. Але якщо у ваших стосунках виникла рутина – її потрібно нещадно викидати зі свого життя. Кілька років разом – не причина відмовлятися від приємних ритуалів, які насичують будні кожної пари.

Компліменти, неочікувані подаруночки, поцілунки, обійми, легенькі "дурощі" – це все те, що робить ваші стосунки цікавішими. Ходіть на побачення, організовуйте романтичні вечори та знаходьте час на секс. Ви побачите, як такі невеликі дрібнички кардинально зміцнять ваші стосунки.

Не забувайте дивувати один одного / Фото Unsplash

Якщо сваритеся – робіть це правильно

Всі пари сваряться – і це нормально. Але замість кидання один в одного пультами чи іншими речами, які будуть під рукою, можна це робити більш цивілізовано. Вам ще жити разом багато-багато років.

Ось важливі поради, які зроблять ваші конфлікти дещо легшими:

Не згадуйте під час сварки попередні проколи партнера. Подумайте – що це взагалі вам дасть?

Подумайте – що це взагалі вам дасть? Якщо починаєте надмірно нервуватися – візьміть паузу, щоб охолонути. Прогуляйтеся, сходіть в душ або просто відволічіться. Є ризик наговорити багато зайвого.

– візьміть паузу, щоб охолонути. Прогуляйтеся, сходіть в душ або просто відволічіться. Є ризик наговорити багато зайвого. Спробуйте вислухати один одного без криків. Це допоможе вирішити проблему і не зіпсувати собі настрій.

Давайте сваритися правильно / Фото Unsplash

Ми всі неідеальні – навчіться прощати один одного

Так, буває хтось із партнерів серйозно "натупить". Але це не причина визвірюватися на кохану людину і нав’язувати їй почуття провини.

Інколи партнер може зробити нам боляче. Проте часто це стається абсолютно несвідомо. Тому найкраще, що ми можемо зробити в цій ситуації – не атакувати у відповідь, а просто вибачити та обговорити проблему.

Пам’ятайте, навіть кохані можуть помилятися.

Любіть один одного – але не обмежуйте

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Буває, що інтереси закоханих не завжди збігаються. Це не буде проблемою, доки хтось із партнерів не почне розповідати, чим варто займатися, а чим – ні. Для чого це робити? Хто захоче жити із абсолютною копією самого себе?

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Завжди можна знайти нові хобі, які будуть цікаві вам обом. Можливо, це подорожі, танці або навіть настільні ігри. Відкривайте цей світ разом – тоді обов’язково відшукаєте заняття, яке буде цікаве вам обом.

Знайдіть своє спільне хобі / Фото Unsplash

Підтримуйте один одного

Справжнє кохання – це не тільки усмішки, метелики в животі та теплі обійми.

Тут все значно глибше. Ви маєте завжди підтримувати та поважати один одного за будь-яких обставин; бути готовим вислухати усі страхи і переживання партнера та допомагати у різних життєвих труднощах.

Саме це – шлях до міцних та щасливих стосунків. Нелегко, але результат того вартий.