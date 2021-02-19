"Правило 30 хвилин": простий метод, який змінить ваше життя

"Правило 30 хвилин" – один із простих, але надзвичайно дієвих способів суттєво покращити своє життя. Спробуйте його і ви – він однозначно допоможе.

Джерело: 24 канал

Цей метод має дуже серйозну перевагу – він підійде абсолютно кожному, адже не вимагає неймовірних зусиль. Основне – дисципліна та терпіння.

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В чому суть "правила 30 хвилин"?

Все надзвичайно просто. Приділіть корисному для вашого розвитку заняттю півгодини на день. Так, лише 30 хвилин.

Звучить досить смішно, адже що можна вивчити за цей час? Справді – не дуже багато. Але тут на допомогу приходять дисципліна та терпіння.

30 хвилин на навчання – це багато чи мало? / Фото Unsplash

Наприклад, ми виділимо 30 хвилин щодня на книги. Нехай за цей час ви прочитаєте 25 сторінок. В результаті отримаємо 30 прочитаних книг за рік, якщо видання має 300 сторінок/ Непогано, чи не так?

Такий підхід можна застосувати до всього: вивчення англійської мови, гри на гітарі, танців чи улюбленого хобі.

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"Правило 30 хвилин" чудово підійде для освоєння нової професії або вдосконалення власних навичок, які допоможуть заробляти більше. Лише спробуйте – ви побачите, що вже за півроку серйозно просунетеся вперед. І це всього лиш за 30 хвилин на день!

Тим більше, що вільні півгодини завжди можна знайти навіть в найбільш напруженому графіку.

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Ви завжди зможете виділити 30 хвилин свого часу на навчання / Фото Unsplash

Які мінуси цього методу?

Ми всі люди. Тому можемо час від часу відхилятися від графіку і дозволяти собі відпочивати кілька днів. Якщо це сталося – нічого страшного. Не треба себе картати. Варто просто знову увійти на "хвилю 30 хвилин" і поступово йти до своєї цілі.

Ваш головний друг у цьому випадку – терпіння. Ми всі розуміємо, що успіх не приходить одразу. Але з цим методом ви кожного дня наближатиметесь до нього.