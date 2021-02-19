"Правило 30 минут" – один из простых, но чрезвычайно эффективных способов существенно улучшить свою жизнь. Попробуйте его и вы – он однозначно поможет.

Источник: 24 канал

Этот метод имеет очень серьезное преимущество – он подойдет абсолютно каждому, ведь не требует невероятных усилий. Главное – дисциплина и терпение.

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В чем суть "правила 30 минут"?

Все очень просто. Уделите полезному для вашего развития занятию полчаса на день. Да, только 30 минут.

Звучит довольно смешно, ведь что можно выучить за это время? На самом деле – не очень много. Но тут на помощь приходят дисциплина и терпение.

30 минут на учебу – это много или мало / Фото Unsplash

Например, мы выделим 30 минут ежедневно на книги. Пусть за это время вы прочитаете 25 страниц. В результате получим 30 прочитанных книг в год, если издание имеет 300 страниц. Неплохо, не так ли?

Такой подход можно применить ко всему: изучению английского языка, игре на гитаре, танцам или любимому хобби.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

"Правило 30 минут" прекрасно подойдет для освоения новой профессии или совершенствования собственных навыков, которые помогут зарабатывать больше. Только попробуйте – вы увидите, что уже через полгода серьезно продвинетесь вперед. И это всего лишь за 30 минут в день!

Тем более, что свободные полчаса всегда можно найти даже в напряженном графике.

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Вы всегда сможете выделить 30 минут своего времени на обучение / Фото Unsplash

Какие минусы этого метода?

Мы все люди. Поэтому можем время от времени отклоняться от графика и позволять себе отдыхать несколько дней. Если это произошло – ничего страшного. Не надо себя корить. Стоит просто снова войти в "волну 30 минут" и постепенно идти к своей цели.

Ваш главный друг в данном случае – терпение. Мы все понимаем, что успех не приходит сразу. Но с этим методом вы будете каждый день приближаться к нему.