"Правило 90 хвилин": лікар пояснив, як налагодити свій сон
Відомий медик поділився секретом, як налагодити свій сон. Скористайтеся цим правилом – і ви з самого ранку почуватимете себе просто прекрасно!
Джерело:Tik Tok
Лікар Каран Радж – популярний медичний блогер, за яким вже стежать понад 3,4 мільйона підписників у тіктоці. В одному із нещодавніх відео експерт розповів, як висипатися кожного дня.
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Щоночі ваш мозок проходить через кілька циклів сну. Кожен цикл розпочинається із поверхневого сну, згодом ви входите у глибокий сон, який поступово повертається до фази поверхневого, – пояснює Каран Радж.
Кожен цикл триває близько 90 хвилин. Тому, щоб справді виспатися, вам потрібно прокидатися наприкінці такого циклу. Упродовж сну вони повторюються від 5 до 6 разів залежно від потреб людини.
Кожен сон складається із маленьких 90-хвилинних циклів / Фото Unsplash
До прикладу, якщо вам потрібно прокинутися о 8:00, то найкраще засинати о 23 годині. За цей час ви пройдете саме 6 таких циклів.
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Підписники оцінили такий лайфхак від лікаря. Однак тут теж можуть виникнути певні проблеми.
- Я повністю за, але мені інколи потрібно годину лежати в ліжку, щоб заснути. Я б не зміг бути таким конкретним (Toby);
- Я спробував і зрозумів, що це справді допомагає (ag);
- Занадто багато математики. Я просто буду страждати (Purple);
- Це, мабуть, пояснює, чому я прокидаюся кожні кілька годин (Ahmed Shazad).
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