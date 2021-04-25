"Правило 90 минут": врач объяснил, как наладить свой сон
Известный медик поделился секретом, как наладить свой сон. Воспользуйтесь этим – и вы с самого утра будете чувствовать себя просто прекрасно!
Источник:Tik Tok
Врач Каран Радж – популярный медицинский блоггер, за которым уже следят более 3,4 миллиона подписчиков в тиктоке. В одном из недавних видео эксперт рассказал, как высыпаться каждый день.
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Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается с поверхностного сна, впоследствии вы входите в глубокий сон, который постепенно возвращается к фазе поверхностного, – объясняет Каран Радж.
Каждый цикл длится около 90 минут. Поэтому, чтобы действительно выспаться, вам нужно просыпаться в конце такого цикла. В течение сна они повторяются от 5 до 6 раз в зависимости от потребностей человека.
Каждый сон состоит из мелких 90-минутных циклов / Фото Unsplash
К примеру, если вам нужно проснуться в 8:00, то лучше засыпать в 23 часа. За это время вы пройдете именно 6 таких циклов.
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Читатели оценили такой лайфхак от врача. Однако здесь тоже могут возникнуть определенные проблемы.
- Я полностью за, но мне иногда нужно час лежать в постели, чтобы заснуть. Я бы не смог быть таким конкретным (Toby)
- Я попробовал и понял, что это действительно помогает (ag)
- Слишком много математики. Я просто буду страдать (Purple).
- Это, пожалуй, объясняет, почему я просыпаюсь каждые несколько часов (Ahmed Shazad)
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