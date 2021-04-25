Известный медик поделился секретом, как наладить свой сон. Воспользуйтесь этим – и вы с самого утра будете чувствовать себя просто прекрасно!

Врач Каран Радж – популярный медицинский блоггер, за которым уже следят более 3,4 миллиона подписчиков в тиктоке. В одном из недавних видео эксперт рассказал, как высыпаться каждый день.

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Каждую ночь ваш мозг проходит через несколько циклов сна. Каждый цикл начинается с поверхностного сна, впоследствии вы входите в глубокий сон, который постепенно возвращается к фазе поверхностного, – объясняет Каран Радж.

Каждый цикл длится около 90 минут. Поэтому, чтобы действительно выспаться, вам нужно просыпаться в конце такого цикла. В течение сна они повторяются от 5 до 6 раз в зависимости от потребностей человека.

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Каждый сон состоит из мелких 90-минутных циклов / Фото Unsplash

К примеру, если вам нужно проснуться в 8:00, то лучше засыпать в 23 часа. За это время вы пройдете именно 6 таких циклов.

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Читатели оценили такой лайфхак от врача. Однако здесь тоже могут возникнуть определенные проблемы.