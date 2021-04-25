"Правило 90 хвилин": лікар пояснив, як налагодити свій сон

Відомий медик поділився секретом, як налагодити свій сон. Скористайтеся цим правилом – і ви з самого ранку почуватимете себе просто прекрасно!

Лікар Каран Радж – популярний медичний блогер, за яким вже стежать понад 3,4 мільйона підписників у тіктоці. В одному із нещодавніх відео експерт розповів, як висипатися кожного дня.

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Щоночі ваш мозок проходить через кілька циклів сну. Кожен цикл розпочинається із поверхневого сну, згодом ви входите у глибокий сон, який поступово повертається до фази поверхневого, – пояснює Каран Радж.

Кожен цикл триває близько 90 хвилин. Тому, щоб справді виспатися, вам потрібно прокидатися наприкінці такого циклу. Упродовж сну вони повторюються від 5 до 6 разів залежно від потреб людини.

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Кожен сон складається із маленьких 90-хвилинних циклів / Фото Unsplash

До прикладу, якщо вам потрібно прокинутися о 8:00, то найкраще засинати о 23 годині. За цей час ви пройдете саме 6 таких циклів.

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Підписники оцінили такий лайфхак від лікаря. Однак тут теж можуть виникнути певні проблеми.