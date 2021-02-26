Прекрасний чай з корицею, який допоможе вам заснути: рецепт від експертки

Джерело:Well and Good
Чай із корицею – чудовий напій, який допоможе прекрасно розслабитися перед сном. Спеціальним рецептом з вами поділиться спеціалістка по травах Рашель Робінет.
За словами пані Робінет, кориця чудово підтримує травлення та стабілізує рівень цукру в крові. Це покращує наш сон.
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Різкі перепади цукру в крові можуть не дати вам заснути вночі. Кориця запобігає цьому, забезпечуючи прекрасний та безперервний нічний сон, – пояснює спеціалістка.
Рецепт чаю, який допоможе вам краще спати / Фото Unsplash
Вам дуже сподобається такий чай / Фото Unsplash
1. Закип’ятіть близько 250 мілілітрів води. Додайте палочку кориці, аніс та імбир в каструлю. Настоювати близько 10 хвилин.
2. Перелийте все в чашку та витисніть сік із дольки апельсина.
3. За бажання можна підсолодити медом.
Насолоджуйтеся!