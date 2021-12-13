Змінилась до невпізнаваності і одна користувача тіктоку. Дівчина поділилась відеотрансформацією, чим шокувала користувачів.
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Дівчина змінилась до невпізнаваності
Багато дівчат хочуть підкреслити свою природну красу за допомогою косметики, тому беруться слідувати новим тенденціям макіяжу та випробовують різні тренди на собі. Особливо популярні у тіктоці перевтілення, які демонструють контрастні зміни. З таким стилем вирішила поекспериментувати користувачка тіктоку.
Дівчина вразила перевтіленням / Скриншот з відео
Спершу дівчина показала своє обличчя без макіяжу та посмішку, у якій бракувало двох передніх зубів. Жінка нанесла макіяж, пофарбувала волосся та приховала відсутність зубів за допомогою штучних. У настуиному кадрі вона показала результат, і він був дивовижним. Ідеальні брови, зачіска, симетрична усмішка і дівчину не впізнати.
Користувачі по-різному відреагували на таке перевтілення: дехто захоплювався навичками макіяжу дівчини:
- "Ти неймовірно талановита!".
- "Вау вам потрібна власна студія макіяжу чи щось таке, це було дивно".
- "Ой, хотіла би, щоб у мене був талант макіяжу".
- "І з макіяжем, і без нього ти красива в будь-якому випадку".