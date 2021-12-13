Изменилась до неузнаваемости и одна пользовательская тиктока. Девушка поделилась видеотрансформацией, чем шокировала пользователей.
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Девушка изменилась до неузнаваемости
Многие девушки хотят подчеркнуть свою естественную красоту с помощью косметики, поэтому берутся следовать новым тенденциям макияжа и испытывают разные тренды на себе. Особенно популярны в тиктоке перевоплощения, которые демонстрируют контрастные изменения. С таким стилем решила поэкспериментировать пользовательница тиктока.
Девушка поразила перевоплощением / Скриншот с видео
Сначала девушка показала свое лицо без макияжа и улыбку, у которой не хватало двух передних зубов. Женщина нанесла макияж, выкрасила волосы и скрыла отсутствие зубов с помощью искусственных. В настуином кадре она показала результат, и он был удивительным. Идеальные брови, прическа, симметричная улыбка и девушку не узнать.
Пользователи по-разному отреагировали на такое перевоплощение: некоторые увлекались навыками макияжа девушки.
- "Ты невероятно талантлива!".
- "Вау вам нужна собственная студия макияжа или что-нибудь такое, это было удивительно".
- "Ой, хотела бы, чтобы у меня был талант макияжа".
- "И с макияжем, и без него ты красива в любом случае".