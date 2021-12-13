Приголомшливе перевтілення: жінка вразила мережу неймовірним відео

У наш час змінити зовнішність та перевтілитись можна дуже легко. Хтось віддає перевагу декоративним косметичним засобам, а хтось використовує фоторедактори.

Змінилась до невпізнаваності і одна користувача тіктоку. Дівчина поділилась відеотрансформацією, чим шокувала користувачів.

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Дівчина змінилась до невпізнаваності

Багато дівчат хочуть підкреслити свою природну красу за допомогою косметики, тому беруться слідувати новим тенденціям макіяжу та випробовують різні тренди на собі. Особливо популярні у тіктоці перевтілення, які демонструють контрастні зміни. З таким стилем вирішила поекспериментувати користувачка тіктоку.



Дівчина вразила перевтіленням / Скриншот з відео

Спершу дівчина показала своє обличчя без макіяжу та посмішку, у якій бракувало двох передніх зубів. Жінка нанесла макіяж, пофарбувала волосся та приховала відсутність зубів за допомогою штучних. У настуиному кадрі вона показала результат, і він був дивовижним. Ідеальні брови, зачіска, симетрична усмішка і дівчину не впізнати.

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Користувачі по-різному відреагували на таке перевтілення: дехто захоплювався навичками макіяжу дівчини: