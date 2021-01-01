Новий рік – це час, коли кожен відкриває нову сторінку свого життя, адже настає новий етап, коли хочеться, щоб все старе залишилось позаду, нарешті здійснились найзаповітніші мрії, а у двері постукали вдача, успіх, щастя та кохання.

Що ж рекомендується робити на Новий рік 2021, аби в дім завітала фортуна, а що робити не слід – далі у нашій добірці прикмет.

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2021 рік – це рік Бика / Фото Unsplash

Прийдешнім Новим роком стане рік Білого Бика. Згідно з давньою китайською легендою кожен земний рік має свого покровителя у світі тварин. У китайському астрологічному календарі Бик вважається найсильнішим знаком.

За легендою для того, аби стати покровителем року, 12 тварин повинні були переплисти річку та попросити свій рік у Будди. Хто першим перепливе річку, той виборював право починати рік, а отже з цього знаку і розпочинався відлік, який повторюється кожних 12 років.

Бик відправився через річку першим, але Щур вирішив його перехитрити, тому попросив, аби Бик підвіз його на спині. Бик погодився, а коли вони дістались до берега, Щур зістрибнув на землю першим, тому Будда віддав йому перший рік. З того часу у рік Бика вважається правильним допомагати іншим, але не забувати, що іноді треба зважати й на свої потреби. Рік Бика – це символ добра, довіри та впевненості у собі.

Як підготуватись до Нового року 2021

Традиційно важливим етапом підготовки до святкування Нового року є прибирання домівки та прикрашання інтер’єру. Бик вважається дуже спокійною твариною, яка любить блиск. А ще Бик асоціюється з гарним господарем. Аби завоювати прихильність цього знаку, слід оздобити своє помешкання відповідною символікою: маленькі фігурки у вигляді бика, власноруч створені прикраси чи блискучі гірлянди.

Підготуйте інтер’єр квартири до року Бика / Фото Pexels

В інтер’єрі мають переважати спокійні кольори: наприклад, білий або колір металу. Загалом кольорова гама має бути пастельною, без барвистих відтінків. А ось декоративні елементи мають бути яскравими та сяючими.

Можна скористатись однією з наступних ідей:

Використовуйте великі та однотонні ялинкові кульки зі сріблястим чи золотавим відтінком, комбінуючи з яскравим дощиком чи гірляндою.

великі та однотонні ялинкові кульки зі сріблястим чи золотавим відтінком, комбінуючи з яскравим дощиком чи гірляндою. Сміливо оздоблюйте приміщення та ялинку традиційними прикрасами: білими чи сріблястими сніжинками, зірочками, штучним снігом та ліхтариками.

приміщення та ялинку традиційними прикрасами: білими чи сріблястими сніжинками, зірочками, штучним снігом та ліхтариками. Трендом цього сезону є декоративні покривала та подушки, які створюють святкову атмосферу та дарують новорічно-різдвяний настрій.

Як одягатись у рік Бика 2021

Головна умова вибору вбрання – це менше помпезності та нічого зайвого. У святковий вечір вітається стримана витонченість та свобода рухів. То що ж одягнути, аби догодити Білому Бику?

Як одягатися у рік Бика / Фото Pinterest

Надавайте перевагу світлим пастельним відтінкам: білий, блакитний, срібний, світло-брунатний, кремовий. Слід уникати будь-яких крикливих кольорів, особливо червоного.

Спокійну гаму кольорів можна трохи розбавити яскравою деталлю, як-от стильними сережками, шовковою краваткою та елегантним браслетом.

Обираючи образ у новорічну ніч, намагайтесь зробити його оригінальним та незвичайним, простим, але з "родзинкою", вишуканим, але без надмірної патетики. І пам’ятайте: фінансовий успіх впродовж року супроводжуватиме тих, хто зуміє сподобатись Білому Бику.

Що подавати на стіл у рік Білого Бика 2021

Новорічний стіл має відповідати характеру цієї спокійної та вольової тварини, яка, звичайно, любить смачно поїсти. Страви мають бути простими та смачними, з елементом традиційності.

Білого металевого Бика вважають справжнім естетом, тому страви мають бути охайними та гарно поданими.

Новорічний стіл має бути різноманітним, але без екзотичних страв.

Що подавати на новорічний стіл в рік Білого Бика / Фото Pinterest

Обов’язкові позиції новорічного меню:

Страви з рослинних інгредієнтів , адже бик – травоїдна тварина.

, адже бик – травоїдна тварина. Овочі, фрукти, зелень – чудовий вибір для незвичайних та легких страв.

– чудовий вибір для незвичайних та легких страв. У рік Бика також доречною буде сирна тарілка або ж можна приготувати страви з морепродуктів та риби.

або ж можна приготувати страви з морепродуктів та риби. Обов’язковими на столі у Новий рік 2021 мають бути солодкі страви, адже Білий Бик ще той ласун.

Чого варто уникати:

Не слід ставити на новорічний стіл страви з телятини та яловичини, адже можна викликати гнів Білого Бика.

ставити на новорічний стіл страви з телятини та яловичини, адже можна викликати гнів Білого Бика. Також краще відмовитись від приготування страв з желатином, адже його виготовляють із костей бика.

від приготування страв з желатином, адже його виготовляють із костей бика. Не варто використовувати червоні елементи в оформленні страв та в декоруванні столу, адже червоний колір не подобається Білому Бику.

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Прикмети на фінансовий успіх

Не слід прати перед Новим роком, адже так можна змити увесь прибуток.

Під вхідний килимок потрібно покласти монету з жовтого металу, перш ніж гості подзвонять у двері. Це допоможе привабити гроші та вдачу.

Гаманці не мають бути порожніми, тому слід попередити близьких про це перед Новим роком.

Важливі прикмети на рік Бика / Фото Pexels

Нагодувати вуличних тварин – теж гарна прикмета, адже рік Бика – це час, коли варто допомагати усім, хто цього потребує. Такі дії сприятимуть покращенню фінансової ситуації.

Аби рік був багатим та успішним, використовуйте багато елементів декору.

Також гарною прикметою стане бокал шампанського, випитий під звук курантів, на дні якого лежить монетка. Після цього монетку слід покласти у гаманець та зберігати цілий рік.

Новорічний стіл має бути багатим та різноманітним, що також відкриє доступ фінансовому потоку.

Під новорічну скатертину можна покласти велику купюру, щоб фінансова вдача супроводжувала господарів та гостей свята впродовж року.

Прикмети на вдачу

Які є прикмети на вдачу у рік Бика / Фото Unsplash

Аби не злякати вдачу у 2021 році, потрібно уникати червоного кольору в одязі та декораціях.

Увесь рік обіцяє бути дуже щасливим, якщо випадково розіб’ється посуд зі святкового столу або ялинкова іграшка.

Рік Білого Бика – це зв’язок з рідними та близькими, затишок та радість. Тому, щоб вдача завжди була поруч, слід прикрашати оселю разом з родиною.

Перечепитись через поріг 31 грудня – до вдачі.

Прикмети на кохання та шлюб

Важливі прикмети про кохання та шлюб / Фото Unsplash

Якщо у рік Білого Бика взяти шлюб, то цей шлюб буде щасливим та міцним.

Аби стосунки в парі були надійними, їм слід привітати з Новим роком якомога більше сімейних пар.

Слід готуватись до весілля тим, хто знайде крихти під новорічним столом.

Якщо зустрічати 2021 рік у білому вбранні, то він стане початком світлих, ніжних та довготривалих стосунків.

Нагодувати кота на вулиці у новорічну ніч – це гарна прикмета, яка сигналізує про майбутнє кохання.

Якщо поставити поруч з собою фігурку бика, то невдовзі у дім завітає кохання.

Прикмети на здоров’я

Цікаві прикмети про здоров’я на рік Бика / Фото Medium

У ніч на 31 грудня варто прийняти душ або ванну з морською сіллю, щоб змити з себе увесь негатив минулого та очистити карму, щоб у новому році було міцне здоров’я.

Загадайте бажання у новорічну ніч, аби здоров’я завжди супроводжувало вас та ваших близьких.

Щоб Білий Бик подарував здоров’я на цілий рік, потрібно зав’язати на голові білу хустину, а зняти її під останній удар курантів.

Сподіваємось, наша добірка прикмет допоможе правильно зустріти Новий 2021 рік та привабити у дім щастя та вдачу на цілий рік.