Грудень завжди дуже напружений місяць, і далеко не завжди вдається завчасно подумати про подарунки для рідних. Якщо у вас теж зовсім не було часу для цього, то не варто засмучуватись. Розповідаємо про речі, які можна купити за день, а то й за кілька хвилин до Нового року!

Журналісти Life24 зробили для вас добірку подарунків, на покупку яких вам не доведеться витрачати багато часу.

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Перш за все варто звернути увагу на ті речі, які можна купити онлайн. Так ви не витрачатимете часу на походи магазинами.

Найшвидший спосіб купити подарунок – купити його онлайн/ Фото freepic

Подарункові сертифікати

Багато компаній та магазинів пропонують сертифікати на свою продукцію на різну суму. Оберіть найкомфортніший для вас та просто замовте його на сайті або у соцмережах, це не займе багато часу, а ваші рідні зможуть самі обрати собі подарунки до смаку. Ви також можете придбати такі сертифікати:

на нове заняття : курси англійської, заняття з танців чи гончарство

: курси англійської, заняття з танців чи гончарство на відпочинок: курс масажу, похід у спа чи похід в салон

курс масажу, похід у спа чи похід в салон на цікаві екскурсії чи враження: майстер-клас у сомельє, картинг чи кілька годин катання та конях

Підписка на книги, музику чи фільми

Люди все рідше підписуються на періодичні видання, тому обирайте справжній подарунок 21 століття. Подаруйте комусь із ваших рідних можливість увесь рік насолоджуватись творчістю улюблених авторів, музикантів та режисерів.

Є безліч сервісів, які дозволять вам швидко оформити річну підписку на різні тарифи: Netflix для фільмів, Spotify для музики чи Bookmate для книг. І це лише найпопулярніші – оберіть свої варіанти.

Проявіть справжню турботу та оформіть підписку на улюблений сервіс друга/ Фото Unsplash

Підписка на матеріальні речі

Так, підписуватись можна не лише на періодичні видання чи онлайн-сервіси. Ви можете купити річний запас книг, солодощів чи кави – усі ці речі щомісяця приходитимуть вашим рідним у подарункових боксах. Як правило, отримувач кожного разу не знатиме, які книги чи сорт кави він отримає. Тим цікавіше!

Квитки на концерт улюбленого виконавця

Це завжди безпрограшний варіант. Якщо минулого місяця у розмові ваша подруга проговорилась, що дуже хотіла би на концерт виконавця, який навесні приїде в Україну, мерщій купуйте їй ці квитки. Тим паче, що зараз не потрібно ходити ні до яких кас, достатньо придбати їх онлайн на спеціальному сервісі – і бажані квитки вже на вашій електронній пошті.

Зверніть увагу на те, що через пандемію багато концертів переносять, тому будьте уважні при покупці.

Замовити сюрприз додому

Здивуйте ваших рідних! Замовте на конкретну адресу великі кульки, красивий букет чи набір смачнючих солодощів для ваших друзів. Служби доставки оперативно справляться з цим завданням, а ви – піднімете настрій усій компанії.

Такі кульки – чудовий спосіб створити святковий настрій вашим рідним/ Фото freepic

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO

Якщо ж у вас ще є трохи часу, то пропонуємо вам купувати речі, які не потрібно довго обирати. Такі універсальні подарунки можна купити в магазині за лічені хвилини.

Подарункові набори

Подарункові набори складають якраз для тих, у кого немає часу на те, щоб самим бігати магазинами самому складати подарунок. Ви можете замовити індивідуальний бокс у численних онлайн-магазинах або обрати готовий набір від відомих брендів. У таких коробоках часто бувають солодощі, міні-версії алкоголю, прикраси та милі дрібнички.

Солодкий подарунковий бокс/ Фото @podarok_shopua

Настільна гра

Не зважайте на те, що настільних ігор на ринку з кожним роком все більше, а у магазині розбігаються очі від різноманіття. Є роками перевірені класичні варіанти, які подобаються будь-якій компанії. Консультанти точно порадять вам такі: Монополія, Кодові імена, Дуплекс, Манчкін та багато інших.

Пляшка хорошого вина

Ще один класичний варіант, який не підійде хіба тим, хто не вживає алкоголю. Усі інші точно зрадіють такому презенту. Вам лише варто відвідати спеціальний винний магазин, назвати цінову категорію та попросити консультанта підібрати вам гідне вино за вашими побажаннями. Там же вам можуть його гарно запакувати – і універсальний подарунок вже цілком готовий.

Хороше вино ніколи не буде зайвим/Фото Pexels

Оригінальні шкарпетки

Це веселий та теплий подарунок, який стане у пригоді кожному. Хіба шкарпеток буває забагато? Доберіть кілька варіантів з незвичайним принтом або ж супертеплі шкарпетки з етнічним орнаментом, запакуйте їх у крафтовий папір та без сумнівів кладіть під ялинку вашим друзям.

Набір шкарпеток – це найтепліший подарунок для рідних/ Фото @dodospcks

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Елітний чай або кава

Багато спеціалізованих магазинів роблять дегустаційні набори. Чудовий варіант для свята, якщо ви точно не знаєте, яку саме каву чи який чай п'є людина. Також ви можете обрати дорогий варіант у подарунковому упакуванні – такий презент можна подарувати не тільки рідним, а й колегам, діловим партнерам та навіть начальнику.