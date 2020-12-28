Під час карантину багатьом парам довелось на деякий час роз'їхатись по різних містах, а то й країнах. Вам також не пощастило і навіть зимові свята ви змушені будете провести окремо? Розповідаємо, як подарувати святковий настрій коханому навіть на іншому кінці світу.

Журналісти Life24 підібрали кілька ідей для тих, хто вирішив здивувати свою другу половинку та привітати її навіть попри сотні кілометрів між ними.

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Сертифікати на пошту

Тепер вам навіть не потрібно купувати сертифікат на покупку будь-чого у магазині і відправляти його поштою, адже компанії потурбувались про наш із вами комфорт.

Тільки уявіть: ваш коханий перевіряє зранку 1 січня свою електронну скриньку, а там незвичайний лист "Вам подарунок!", у якому вкладений сертифікат на покупку у книжковому магазині, магазині одягу, електроніки чи у будь-якому іншому.

Доставка вечері

Найпростіший спосіб подарувати свого партнера – замовити йому доставку його улюбленої їжі. Це можна зробити навіть, якщо ви у іншій країні. Можливо, напередодні свят у вашого коханого багато роботи і йому геть немає коли готувати. Тоді ваш сюрприз точно стане йому у пригоді, і він по-справжньому зрадіє кур'єру, який після важкого робочого дня приніс піцу з його улюбленого ресторану.

Попіклуйтесь про коханого і замовте йому додому його улюблену їжу/Фото Pexels

Набір для приготування страви

Підходить для любителів поекспериментувати. Ваш хлопець обожнює готувати, а ви вже дарували йому сертифікати на майстер-класи, кухонне приладдя та кулінарні книги? Деякі заклади пропонують незвичайну опцію: набір з продуктами та детальну інструкцію, яка дозволяє приготувати їх фірмову страву. Просто зробіть замовлення на адресу вашого коханого у бажаному закладі – і він з цікавістю проведе цей вечір.

Відеопривітання

Це дуже романтичний та сентиментальний подарунок. Змонтуйте ролик, де поряд з вашими фото та відео за останній рік, буде ваше привітання та щирі побажання. Якщо є можливість, зніміть, як ви гуляєте вашими з ним знаковими місцями чи готуєте його улюблену страву.

Ваш коханий точно зрадіє такому романтичному подарунку/ Фото Pexels

Можете долучити до цього друзів, які зараз так само далеко від вашого коханого. Такий нематеріальний подарунок по-справжньому його розчулить.

Надіслати лист поштою

Так, справжній, паперовий лист! В епоху месенджерів ми вже майже забули, як приємно отримувати листи поштою. Напишіть свої найпотаємніші думки, зізнайтесь ще раз у коханні чи опишіть, як ви сумуєте за ним. Прикрасьте конверт маленькими дрібничками та можете вкласти туди ще якийсь подарунок:

вашу спільну роздруковану світлину

квитки на літак у місто, в якому ви разом хотіли побувати

квитки на концерт його улюбленого гурту

Це може бути дуже незвичайним сюрпризом у наші дні.

Оформлення не менш важливе за зміст вашого листа/Фото Unsplash

Секретний сюрприз

Якщо обставити так склались, що ваш коханий змушений зараз від'їжджати на новорічні свята, то не сумуйте, а скористайтесь моментом. Поки він буде збирати речі, непомітно покладіть подарунок до його сумки чи рюкзака. Найкраще робити це в останній момент, щоб він не побачив нічого завчасно. Коли ж він приїде і почне розбирати речі, то маленький презент стане для нього приємною несподіванкою, нагадає йому про вас і відразу підніме настрій!

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Віртуальне побачення

Найкращий подарунок для закоханих на свято – просто побачитись. Тому якщо ви не маєте можливості придбати подарунок чи організувати свято, то створюйте святкову атмосферу вдома та зустрічайте Новий рік по відеозв'язку.

Ми вже робили добірку ідей, які дозволять вам організувати найкраще новорічне побачення з вашим коханим. Тому надихайтесь та створюйте свято за спільним переглядом фільмів, романтичною вечерею чи цікавою грою.