Во время карантина многим парам пришлось на некоторое время разъехаться по разным городам, а то и странам. Вам не повезло и даже зимние праздники вы вынуждены будете провести отдельно? Рассказываем, как подарить праздничное настроение любимому даже на другом конце света.

Журналисты Life24 подобрали несколько идей для тех, кто решил удивить свою вторую половинку и поздравить ее даже несмотря на сотни километров между ними.

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Сертификаты на почту

Теперь вам даже не нужно покупать сертификат на покупку чего-либо в магазине и отправлять его по почте, ведь компании позаботились о нашем с вами комфорте.

Только представьте: ваш любимый проверяет утром 1 января свой электронный ящик, а там необычное письмо "Вам подарок!", в котором вложенный сертификат на покупку в книжном магазине, магазине одежды, электроники или в любом другом.

Доставка ужина

Самый простой способ подарка – заказать ему доставку любимой еды. Это можно сделать даже если вы в другой стране. Возможно, накануне праздников у вашего любимого много работы и ему совершенно некогда готовить. Тогда ваш сюрприз точно ему пригодиться, и он по-настоящему обрадуется курьеру, который после тяжелого рабочего дня принес пиццу из его любимого ресторана.

Позаботьтесь о любимом и закажите ему домой его любимую еду / Фото Pexels

Набор для приготовления блюда

Подходит для любителей поэкспериментировать. Ваш парень обожает готовить, а вы уже дарили ему сертификаты на мастер-классы, кухонные принадлежности и кулинарные книги? Некоторые заведения предлагают необычную опцию: набор с продуктами и подробную инструкцию, которая позволяет приготовить их фирменное блюдо. Просто сделайте заказ на адрес вашего любимого в желаемом заведении – и он с интересом проведет этот вечер.

Видеопоздравление

Это очень романтичный и сентиментальный подарок. Смонтируйте ролик, где рядом с вашими фото и видео за последний год, будет ваше поздравление и искренние пожелания. Если есть возможность, снимите, как вы гуляете вашими с ним по вашим знаковым местами или готовите его любимое блюдо.

Ваш любимый точно обрадуется такому романтическому подарку / Фото Pexels

Вы можете привлечь к этому друзей, которые сейчас так же далеко от вашего любимого. Такой нематериальный подарок по-настоящему его умилит.

Отправить письмо по почте

Да, настоящий, бумажный лист! В эпоху мессенджеров мы уже почти забыли, как приятно получать письма по почте. Напишите свои сокровенные мысли, признайтесь еще раз в любви или опишите, как вы скучаете по ним. Украсьте конверт маленькими безделушками и можете вложить туда еще какой-нибудь подарок:

вашу совместную распечатанную фотографию

билеты на самолет в город, в котором вы вместе хотели побывать

билеты на концерт его любимой группы

Это может быть очень необычным сюрпризом в наши дни.

Оформление не менее важное, чем содержание вашего письма / Фото Unsplash

Секретный сюрприз

Если обставить так сложились, что ваш любимый вынужден сейчас уезжать на новогодние праздники, то не печальтесь, а воспользуйтесь моментом. Пока он будет собирать вещи, незаметно положите подарок к его сумки или рюкзака. Лучше всего делать это в последний момент, чтобы он не увидел ничего заранее. Когда же он приедет и начнет разбирать вещи, то маленький презент станет для него приятной неожиданностью, напомнит ему о вас и сразу поднимет настроение!

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Виртуальное свидание

Лучший подарок для влюбленных на праздник – просто увидеться. Поэтому если вы не имеете возможности приобрести подарок или организовать праздник, то создавайте праздничную атмосферу дома и встречайте Новый год по видеосвязи.

Мы уже делали подборку идей, которые позволят вам организовать лучшее новогоднее свидание с вашим возлюбленным. Поэтому вдохновляйтесь и создавайте праздник за совместным просмотром фильмов, романтическим ужином или интересной игрой.