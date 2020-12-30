Декабрь всегда очень напряженный месяц, и далеко не всегда удается заранее подумать о подарках для родных. Если у вас тоже не было времени для этого, то не стоит расстраиваться. Рассказываем о вещах, которые можно купить за день, а то и за несколько минут до Нового года!

Журналисты Life24 сделали для вас подборку подарков, на покупку которых вам не придется тратить много времени.

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Прежде всего стоит обратить внимание на те вещи, которые можно купить онлайн. Так вы не будете тратить время на походы по магазинам.

Самый быстрый способ купить подарок – купить его онлайн / Фото freepic

Подарочные сертификаты

Многие компании и магазины предлагают сертификаты на свою продукцию на разную сумму. Выберите комфортный для вас и просто закажите его на сайте или в соцсетях. Это не займет много времени, а ваши родные смогут сами выбрать себе подарки по вкусу. Вы также можете приобрести такие сертификаты:

на новое занятие: курсы английского, занятие по танцам или гончарство

курсы английского, занятие по танцам или гончарство на отдых : курс массажа, поход в спа или в салон

: курс массажа, поход в спа или в салон на интересные экскурсии или впечатление: мастер-класс сомелье, картинг или несколько часов катания и лошадях

Подписка на книги, музыку или фильмы

Люди все реже подписываются на периодические издания, поэтому выбирайте настоящий подарок 21 века. Подарите кому-то из ваших родных возможность круглый год наслаждаться творчеством любимых авторов, музыкантов и режиссеров.

Есть множество сервисов, которые позволят вам быстро оформить годовую подписку на различные тарифы: Netflix для фильмов, Spotify для музыки или Bookmate для книг. И это только самые популярные – выберите свои варианты.

Проявите настоящую заботу и оформите подписку на любимый сервис друга / Фото Unsplash

Подписка на материальные вещи

Да, подписываться можно не только на периодические издания или онлайн-сервисы. Вы можете купить годовой запас книг, сладостей или кофе – все эти вещи ежемесячно будут приходить вашим родным в подарочных боксах. Как правило, получатель каждый раз не знает, какие книги или сорт кофе он получит. Тем интереснее!

Билеты на концерт любимого исполнителя

Это всегда беспроигрышный вариант. Если в прошлом месяце в разговоре ваша подруга проговорилась, что очень хотела бы на концерт исполнителя, который весной приедет в Украину, скорее покупайте ей эти билеты. Тем более, что сейчас не нужно ходить ни в какие кассы, достаточно приобрести их онлайн на специальном сервисе – и желаемые билеты уже на вашей электронной почте.

Обратите внимание на то, что из-за пандемии много концертов переносят, поэтому будьте внимательны при покупке.

Заказать сюрприз домой

Удивите ваших родных! Закажите на конкретный адрес большие шарики, красивый букет или набор вкуснейших сладостей для ваших друзей. Службы доставки оперативно справятся с этой задачей, а вы – поднимете настроение всей компании.

Такие шарики – отличный способ создать праздничное настроение вашим родным / Фото freepic

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

Если же у вас еще есть немного времени, то предлагаем вам покупать вещи, которые не нужно долго выбирать. Такие универсальные подарки можно купить в магазине за считанные минуты.

Подарочные наборы

Подарочные наборы составляют как раз для тех, у кого нет времени на то, чтобы самим бегать по магазинам и составлять подарок. Вы можете заказать индивидуальный бокс в многочисленных онлайн-магазинах или готовый набор от известных брендов. В таких коробок часто бывают сладости, мини-версии алкоголя, украшения и милые безделушки.

Сладкий подарочный бокс / Фото @podarok_shopua

Настольная игра

Не обращайте внимания на то, что настольных игр на рынке с каждым годом все больше, а в магазине разбегаются глаза от разнообразия. Есть годами проверенные классические варианты, которые нравятся любой компании. Консультанты точно посоветуют вам такие: Монополия, Кодовые имена, Дуплекс, Манчкин и многие другие.

Бутылка хорошего вина

Еще один классический вариант, который не подойдет разве тем, кто не употребляет алкоголь. Все остальные точно обрадуются такому презента. Вам только стоит посетить специальный винный магазин, назвать ценовую категорию и попросить консультанта подобрать вам достойное вино по вашим пожеланиям. Там же вам могут его красиво упаковать – и универсальный подарок уже вполне готов.

Хорошее вино никогда не будет лишним / Фото Pexels

Оригинальные носки

Это веселый и теплый подарок, который пригодится каждому. Разве носков бывает много? Подберите несколько вариантов с необычным принтом или супертеплый носки с этническим орнаментом, упакуйте их в крафтовой бумагу и без сомнений кладите под елку вашим друзьям.

Набор носков – это самый теплый подарок для родных / Фото @dodospcks

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Элитный чай или кофе

Много специализированных магазинов делают дегустационные наборы. Отличный вариант для праздника, если вы точно не знаете, какой именно кофе или какой чай пьет человек. Также вы можете выбрать дорогой вариант в подарочной упаковке – такой презент можно подарить не только родным, но и коллегам, деловым партнерам и даже начальнику.