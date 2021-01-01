Новый год – это время, когда каждый открывает новую страницу своей жизни, ведь наступает новый этап, когда хочется, чтобы все старое осталось позади, наконец осуществились самые заветные мечты, а в двери постучали удача, успех, счастье и любовь.

Что же рекомендуется делать на Новый год 2021, чтобы в дом пришел успех, а что делать не следует – далее в нашей подборке примет.

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2021 год – это год Быка / Фото Unsplash

Наступающим Новым годом станет год Белого Быка. Согласно китайской легенде каждый земной год имеет своего покровителя в мире животных. В китайском астрологическом календаре Бык считается самым сильным знаком.

По легенде для того, чтобы стать покровителем года, 12 животных должны были переплыть реку и попросить свой год у Будды. Кто первым переплывет реку, тот получал право начинать год, а значит с этого знака и начинался отсчет, который повторяется каждые 12 лет.

Бык отправился через реку первым, но Крыса решила его перехитрить, поэтому попросила, чтобы Бык подвоз ее на спине. Бык согласился, а когда они добрались до берега, Крыса спрыгнул на землю первой, поэтому Будда отдал ей первый год. С тех пор в год Быка считается правильным помогать другим, но не забывать, что иногда надо учитывать и свои потребности. Год Быка – это символ добра, доверия и уверенности в себе.​

Как подготовиться к Новому году 2021

Традиционно важным этапом подготовки к празднованию Нового года является уборка дома и украшение интерьера. Бык считается очень спокойным животным, которое любит блеск. А еще Бык ассоциируется с хорошим хозяином. Чтобы завоевать расположение этого знака, следует украсить свой дом соответствующей символикой: маленькие статуэтки в форме быка, собственноручно созданные украшения или блестящие гирлянды.

Подготовте интерьер квартиры к году Быка / Фото Pexels

В интерьере должны преобладать спокойные цвета: например, белый или цвет металла. В общем цветовая гамма должна быть пастельной, без красочных оттенков. А вот декоративные элементы должны быть яркими и сияющими.

Можно воспользоваться одной из следующих идей:

Используйте большие и однотонные елочные шарики с серебристым или золотистым оттенком, комбинируя с ярким дождиком или гирляндой.

Смело декорируйте помещение и елку традиционными украшениями: белыми или серебристыми снежинками, звездочками, искусственным снегом и фонариками.

Трендом этого сезона являются декоративные покрывала и подушки, которые создают праздничную атмосферу и дарят новогодне-рождественское настроение.

Как одеваться в год Быка 2021

Главное условие выбора наряда – это меньше помпезности и ничего лишнего. В праздничный вечер приветствуется сдержанная утонченность и свобода движений. Что же одеть, чтобы угодить Белому Быку?

Как одеватся в год Быка / Фото Pinterest

Отдавайте предпочтение светлым пастельным оттенкам: белый, голубой, серебряный, светло-коричневый, кремовый. Следует избегать любых кричащих цветов, особенно красного.

Спокойную гамму цветов можно немного разбавить яркой деталью, например стильными серьгами, шелковым галстуком и элегантным браслетом.

Выбирая образ в новогоднюю ночь, постарайтесь сделать его оригинальным и необычным, простым, но с "изюминкой", изысканным, но без чрезмерной патетики. И помните: финансовый успех в течение года будет сопровождать тех, кто сумеет понравиться Белому Быку.

Что подавать на стол в год Белого Быка 2021

Новогодний стол должен соответствовать характеру этого спокойного и волевого животного, которое, конечно, любит вкусно поесть. Новогодние блюда должны быть простыми и вкусными, с элементом традиционности.

Белого металлического Быка считают настоящим эстетом, поэтому блюда должны быть опрятными и хорошо представленными.

Новогодний стол должен быть разнообразным, но без экзотических блюд.

Что подавать на новогодний стол в год Белого Быка / Фото Pinterest

Обязательные позиции новогоднего меню:

Блюда из растительных ингредиентов , ведь бык – травоядное животное.

, ведь бык – травоядное животное. Овощи, фрукты, зелень – замечательный выбор для необычных и легких блюд.

– замечательный выбор для необычных и легких блюд. В год Быка также уместной будет сырная тарелка или же можно приготовить блюда из морепродуктов и рыбы.

или же можно приготовить блюда из морепродуктов и рыбы. Обязательными на столе в Новый год 2021 должны быть сладкие блюда, ведь Белый Бык еще тот сладкоежка.

Чего следует избегать:

Не следует ставить на новогодний стол блюда из телятины и говядины, ведь можно вызвать гнев Белого Быка.

ставить на новогодний стол блюда из телятины и говядины, ведь можно вызвать гнев Белого Быка. Также лучше отказаться от приготовления блюд с желатином, ведь его изготавливают из костей быка.

от приготовления блюд с желатином, ведь его изготавливают из костей быка. Не стоит использовать красные элементы в оформлении блюд и в декорировании стола, ведь красный цвет не нравится Белому Быку.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Приметы на финансовый успех

Не следует стирать перед Новым годом, ведь так можно смыть всю прибыль.

Под входной коврик нужно положить монету из желтого металла, прежде чем гости позвонят в дверь. Это поможет привлечь деньги и удачу.

Кошельки не должны быть пустыми, поэтому следует предупредить близких об этом перед Новым годом.

Важные финансовые приметы на рік Бика / Фото Pexels

Накормить бездомных животных – тоже хорошая примета, ведь год Быка - это время, когда стоит помогать всем, кто в этом нуждается. Такие действия будут способствовать улучшению финансовой ситуации.

Чтобы год был богатым и успешным, используйте много элементов декора.

Также хорошей приметой станет бокал шампанского, выпитый под звук курантов, на дне которого лежит монетка. После этого монетку следует положить в кошелек и хранить целый год.

Новогодний стол должен быть богатым и разнообразным, что также откроет доступ финансовому потоку.

Под новогоднюю скатерть можно положить крупную купюру, чтобы финансовая удача сопутствовала хозяев и гостей праздника в течение года.

Приметы на удачу

Какие есть приметы на удачу в год Быка / Фото Unsplash

Чтобы не спугнуть удачу в 2021 году, нужно избегать красного цвета в одежде и декорациях.

Весь год обещает быть очень счастливым, если случайно разобьется посуда с праздничного стола или елочная игрушка.

Год Белого Быка – это связь с родными и близкими, уют и радость. Поэтому, чтобы удача всегда была рядом, следует украшать дом вместе с семьей.

Споткнуться об порог 31 декабря – к удаче.

Приметы на любовь и брак

Важные приметы о любви и браке / Фото Unsplash

Если в год Белого Быка жениться, то этот брак будет счастливым и крепким.

Чтобы отношения в паре были надежными, им следует поздравить с Новым годом как можно больше семейных пар.

Следует готовиться к свадьбе тем, кто найдет крошки под новогодним столом.

Если встречать 2021 год в белой одежде, то он станет началом светлых, нежных и длительных отношений.

Накормить кота на улице в новогоднюю ночь – это хорошая примета, которая сигнализирует о будущей любви.

Если поставить рядом с собой фигурку быка, то вскоре в дом придет любовь.

Приметы на здоровье

Интересные приметы о здоровье на год Быка / Фото Medium

В ночь на 31 декабря следует принять душ или ванну с морской солью, чтобы смыть с себя весь негатив прошлого и очистить карму, чтобы в новом году было крепкое здоровье.

Загадайте желание в новогоднюю ночь, чтобы здоровье всегда сопровождало вас и ваших близких.

Чтобы Белый Бык подарил здоровье на целый год, нужно завязать на голове белый платок, а снять его под последний удар курантов.

Надеемся, наша подборка примет поможет правильно встретить Новый 2021 год и привлечь в дом счастье и удачу на целый год.