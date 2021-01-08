Від наших щоденних дій напряму залежить, чи досягнемо ми своєї мети в майбутньому. Тому ми намагаємось набути багатьох корисних звичок, які б допомагали нам йти вперед та відкриватись світові. А що як деякі наші звички не такі вже й хороші?

Деякі звички, як от цілеспрямованість чи комунікабельність, здаються нам цілком позитивними, їх навіть заохочують у суспільстві. Life24 розповідає, чому не все так однозначно та як звички, які виглядають хорошими, можуть зробити нас нещасливими.

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Завжди говорити "так"

Усі ж бачили однойменний фільм? В певний момент головному герою також почало здаватись, що погоджуватись на усі пропозиції – значить бути відкритим для світу, людей і нових можливостей. Проте ви ризикуєте втратити здатність розпізнавати власні бажання і можете діяти на шкоду собі.

Не поспішайте погоджуватись на усе, як це робив герой фільму/ Кадр з фільму "Завжди говори так"

Ви цілком можете зробити своє життя цікавішим і провести тиждень чи місяць під знаком "Завжди говорити "так"". Це буде незвичайний досвід, проте не затягуйте такий експеримент надовго.

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Виконувати усі обіцянки

Чесні люди завжди тримають свого слова – це правильно. Проте часто трапляється так, що обставини змінюються, щось від вас не залежить, і ви вже не можете зробити те, що пообіцяли. Тоді люди, побоюючись, що їх вважатимуть ненадійними, намагаються завершити справи навіть на шкоду собі.

Проте нічого не станеться, якщо ви чесно зізнаєтесь, що у вас щось не вийшло. Не робіть із себе надлюдину: як правило, цього ніхто не оцінює.

Планування – усьому голова

Ох, скільки ж ми чули про це планування! Здається, що тільки правильне планування і врятує світ. І на перший погляд у цьому немає нічого поганого: ви структуруєте свої справи і чітко знаєте, куди йдете. Проте у вічному досягненні мети, цілях, чіткому графіку, ви втрачаєте задоволення від самого процесу, а життя перетворюється на постійні перегони. А ваше життя проходить вже зараз, воно не почнеться після того, як ви поставите "галочку" навпроти пункту у планері.

Не перегинайте палицю з цілеспрямованістю/ Фото Unsplash

Не у грошах щастя

Люди, які так кажуть, часто легковажно ставляться до грошей, легко витрачають їх на непотрібні речі і зрештою – залишаються з порожніми кишенями. Це провокує стрес та тривогу за майбутнє.

Навчіться правильно розпоряджатись своїми грошима/ Фото Unsplash

Так, за гроші не купиш щастя чи друзів. Проте певна фінансова подушка та стабільний заробіток приносять нам спокій та впевненість у завтрашньому дні. Вчіться фінансової грамотності, накопичуйте кошти, і тоді вам не доведеться економити та брати у борг, а лише із задоволенням розпоряджатись власними грошима.

Бажання завжди почуватись корисною

Ви першою біжите на допомогу рідним, у вас часто не вистачає часу на себе, а за 20 хвилин, проведених у соцмережах ви почуваєтесь винною? Тоді для вас погані новини.

Це не приводить ні до чого хорошого, адже вам стає важко відпочивати та розділяти роботу і особистий час. Це величезне навантаження на ваш організм. Варто нарешті подумати про себе, а не про інших.

Підтримувати зв'язок у соцмережах

Соцмережі дозволили нам бути на зв'язку зі знайомими навіть на іншому кінці світу, і це прекрасно. Проте часто стрічка у соцмережі не лише вбиває купу часу, але й змушує нас почуватись гірше. Нам починає здаватись, що у всіх знайомих ідеальне життя, тоді як у нас – одні проблеми. Відпишіться від людей, які змушують вас так думати і пам'ятайте, що сторінка у соцмережі – це лише обгортка, за якою стоять такі ж люди, як і ми.

Соцмережі створюють лише ілюзію близькості/ Фото Unsplash

Копатись у минулому

Дуже важливо аналізувати свої помилки та виносити зі своїх провалів певні уроки. Але так само важливо – відпускати погані ситуації, а не раз за разом прокручувати їх у голові.

Інколи важливо відпустити минуле і почати жити справжнім життям/ Фото Unsplash

Постійне копання у минулому заважає насолоджуватись життям зараз і думати про майбутнє. Не все можна виправити, не все траплялась з вашої вини. І постійно картати себе за помилки минулого – лише марне витрачання енергії і часу.

Ставитись до усього серйозно

У дорослих людей є певні обов'язки, до яких потрібно ставитись серйозно як-от робочі завдання, виховання дітей, оплата рахунків тощо. Проте у житті має бути місце і для дитячої наївності, ігор, безпосередності та легкості. Сприймаючи усе занадто серйозно, ви ризикуєте стати занудою, який робить тільки те, що від нього вимагають. Давайте волю своїм бажанням і своїй внутрішній дитині.

Уникати проблем

Розвиватись та досягати висот можливо тільки тоді, коли ви наважуєтесь на щось невідоме. Нові заняття, знайомства, завдання можуть викликати певний страх та хвилювання – це ознака того, що ви ростете в особистісному плані.

Не варто закриватись від усього світу/ Фото Unsplash