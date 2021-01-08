От наших ежедневных действий напрямую зависит, достигнем ли мы своей цели в будущем. Поэтому мы стараемся приобрести многих полезных привычек, которые помогают нам идти вперед и открываться миру. А что, если некоторые наши привычки не так уж и хороши?

Некоторые привычки, такие как целеустремленность или коммуникабельность, кажутся нам вполне положительными, их даже поощряют в обществе. Life24 рассказывает, почему не все так однозначно и как привычки, которые выглядят хорошими, могут сделать нас несчастными.

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Всегда говорить "да"

Все же видели одноименный фильм? В определенный момент главному герою также начало казаться, что соглашаться на все предложения – значит быть открытым для мира, людей и новых возможностей. Однако вы рискуете потерять способность распознавать собственные желания и можете действовать в ущерб себе.

Не спешите соглашаться на все, как это делал герой фильма / Кадр из фильма "Всегда говори да"

Вы вполне можете сделать свою жизнь интереснее и провести неделю или месяц под знаком "Всегда говорить" да "". Это будет необычный опыт, однако не затягивайте такой эксперимент надолго.

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Выполнять все обещания

Честные люди всегда держат свое слово – это правильно. Однако часто случается так, что обстоятельства изменяются, что-то от вас не зависит, и вы уже не можете выполнить обещанное. Тогда люди, опасаясь, что их сочтут ненадежными, пытаются завершить дела даже в ущерб себе.

Однако ничего не случится, если вы честно сознаетесь, что у вас что-то не получилось. Не делайте из себя сверхчеловека: как правило, этого никто не оценивает.

Планирование – всему голова

Ох, сколько же мы слышали об этом планировании! Кажется, что только правильное планирование и спасет мир. И на первый взгляд в этом нет ничего плохого: вы структурируете свои дела и четко знаете, куда идете. Однако в вечном достижении идеала, целях, в четком графике, вы теряете удовольствие от самого процесса, а жизнь превращается в постоянные гонки. А ваша жизнь проходит уже сейчас, она не начнется после того, как вы поставите "галочку" напротив пункта в планере.

Не перегибайте палку с целеустремленностью / Фото Unsplash

Не в деньгах счастье

Люди, которые так говорят, часто легкомысленно относятся к деньгам, легко тратят их на ненужные вещи и наконец – остаются с пустыми карманами. Это провоцирует стресс и тревогу за будущее.

Научитесь правильно распоряжаться своими деньгами / Фото Unsplash

Да, за деньги не купишь счастье или друзей. Однако финансовая подушка и стабильный заработок приносят нам покой и уверенность в завтрашнем дне. Учитесь финансовой грамотности, накапливайте средства, и тогда вам не придется экономить и брать в долг, а только с удовольствием распоряжаться собственными деньгами.

Желание всегда чувствовать себя полезной

Вы первой бежите на помощь родным, у вас часто не хватает времени на себя, а за 20 минут, проведенных в соцсетях вы чувствуете себя виноватой? Тогда для вас плохие новости.

Это не приводит ни к чему хорошему, ведь вам становится трудно отдыхать и разделять работу и личное время. Это огромная нагрузка на ваш организм. Стоит наконец подумать о себе, а не о других.

Поддерживать связь в соцсетях

Соцсети позволили нам быть на связи со знакомыми даже на другом конце света, и это прекрасно. Однако часто лента в соцсети не только убивает кучу времени, но и заставляет нас чувствовать себя хуже. Нам начинает казаться, что у всех знакомых идеальная жизнь, тогда как у нас – одни проблемы. Отпишитесь от людей, которые заставляют вас так думать, и помните, что страница в соцсети – это только обертка, за которой стоят такие же люди, как и мы.

Соцсети создают лишь иллюзию близости / Фото Unsplash

Копаться в прошлом

Очень важно анализировать свои ошибки и выносить из своих провалов определенные уроки. Но так же важно – отпускать плохие ситуации, а не раз за разом прокручивать их в голове.

Иногда важно отпустить прошлое и начать жить настоящей жизнью / Фото Unsplash

Постоянное копание в прошлом мешает наслаждаться жизнью сейчас и думать о будущем. Не все можно исправить, не всё случалась по вашей вине. И постоянно корить себя за ошибки прошлого – только пустая трата энергии и времени.

Относиться ко всему серьезно

У взрослых людей есть определенные обязанности, к которым нужно относиться серьезно например рабочие задачи, воспитание детей, оплата счетов и тому подобное. Однако в жизни должно быть место и для детской наивности, игр, непосредственности и легкости. Воспринимая все слишком серьезно, вы рискуете стать занудой, который делает только то, что от него требуют. Давайте волю своим желаниям и своей внутренней ребенку.

Избегать проблем

Развиваться и достигать высот возможно только тогда, когда вы решаетесь на что-то неизвестное. Новые занятия, знакомства, задания могут вызвать определенный страх и волнения – это признак того, что вы растете в личностном плане.

Не стоит закрываться от всего мира / Фото Unsplash