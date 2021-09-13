Ось кілька поширених речей, які часто люди помилково вважають за обов'язковий атрибут "справжнього кохання". Більшість дізнались про них із фільмів чи від друзів ще у підлітковому віці. Проте щоб побудувати стосунки, у яких вам буде комфортно і безпечно, наступних 5 речей навпаки краще уникати.

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Покладатись лише на партнера

Кохана людина з нами завжди – "і в горі, і в радості". Проте є велика різниця між тим, щоб отримати підтримку від партнера, і змушувати його емоційно вас обслуговувати та переймати всі ваші переживання. Кожному хочеться, щоб поруч із ним була зріла людина, яка здатна взяти на себе відповідальність за свої почуття.

Ніхто не забороняє виплакатись партнеру, пожалітись, попросити про допомогу чи просто обійми. Проте будьте готові й до того, що партнер сам може не мати сил на таку підтримку – і це також нормально.

Рахувати, хто більше помилився

Якщо вам партнер постійно пригадує минулі сварки чи мстить за них через деякий час – це ознака незрілої людини, яка тримає на вас образи та не вміє виражати свої почуття. Погодьтесь, неприємно усвідомлювати, що партнер замість підтримування здорової атмосфери у стосунках, немов маленька дитина, веде підрахунок ваших поразок і помилок.

Стримувати образи – не найкраща ідея для стосунків / Фото Freepik

Такі стримування емоцій та мстивість рано чи пізно призведуть до скандалів. Тому краще й самим вчитись проговорювати образи та відпускати їх, і не давати партнеру зосереджуватись на непорозуміннях.

Все робити на емоціях

У романтичних мелодрамах ми не раз хвилювались за пари, які гучно сваряться, гупають дверима, кидають слухавки, демонстративно страждають, не можуть переступити через власне "Я", але потім пристрасно миряться.

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На екрані це виглядає дуже динамічно, а от у реальному житті такі "гойдалки" дуже виснажують і також свідчить про незрілість чи проблеми з самоконтролем. Хай це звучить нудно, проте у житті набагато тривалішими й міцнішими будуть стосунки, у яких партнери вміють домовлятись, ніж вічно пристрасні.

Обвинувачувати під час конфліктів

Зіткнення інтересів у дорослих людей, навіть у побутових питаннях, просто неминуче. У таких випадках люди часто переходять на особистості, кидаються образливими словами та звинуваченнями. Тоді як потрібно говорити про саму проблему та свої емоції від неї.

Під час конфлікту зосереджуйтесь на проблемі, а не на образах / Фото Freepik

Як конструктивно вирішувати конфлікти через "Я-повідомлення" в іншому матеріалі розповідав психолог Геннадій Мустафаєв.

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Постійно натякати

Зараз ви йому надіслали, ніби ненароком, магазин з красивим одягом, а він – так само ненароком почав розповідати про круту подорож, яку відправились його друзі. Обидва не зрозуміли, до чого мало привести це повідомлення чи історія, обидва потім образились, коли не отримали бажане.

Чесна й відверта розмова, прохання чи висловлене бажання завжди приведе до кращого результату, ніж прозорі натяки.