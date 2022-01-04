Пристрасть зашкалює: найвідоміші сцени з поцілунками акторів

Поцілувати незнайомку так, щоб інші повірили у ваше щире кохання – завдання не з простих для кожного актора, який виходить на знімальний майданчик і грає закоханого чоловіка.

Не усім вдається "переконати" глядача у своїх почуттях, та все ж деякі актори вражають своїм талантом перевтілюватись та передавати емоції. Life24 підготували добірку найвідоміших поцілунків всіх часів.

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Найвідоміші поцілунки у фільмах

Поцілунок під дощем між Ноєм та Еллі в "Щоденнику пам'яті"



Поцілунок Ноєя та Еллі в "Щоденнику пам'яті" / Фото New Line Cinema

Закохану пару у фільмі зіграли Раян Гослінг і Рейчел Макадамс. Впродовж фільму можна закохатись у багато моментів, проте найбільш чуттєвим став поцілунок під час грози. Події впродовж всього фільму підводили до феєричного возз'єднання пари, яке трапилось у дуже романтичній атмосфері.

Поцілунок Роуз і Джека в "Титаніку"



Поцілунок Роуз і Джека в "Титаніку" / Фото 20th Century Fox

Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет стали чудовою парою у фільмі "Титанік". Вони зіграли закоханих Джека і Роуз. Їхній знаменитий поцілунок на носі корабля напевне викликав бурю емоцій не в одного глядача. А помаранчевий захід сонця додав кадру особливої романтики.

Довгоочікуваний поцілунок Рона і Герміони у "Гаррі Поттер і Дари Смерті, частина 2"



Поцілунок Рона і Герміони / Фото Warner Bros

Ця сцена з поцілунком викликала справжні суперечки серед прихильників: хтось безмежно радів за Руперта Грінта і Емму Вотсон, які зіграли Рона і Герміону, а хтось не оцінив таких змін. Проте сцена з поцілунком вразила без винятку всіх.

Поцілунок Люка та Лорелай у "Дівчата Гілмор"



Поцілунок Люка та Лорелай у "Дівчата Гілмор"​ / Фото The WB

Культовий серіал 2000-х теж запам'ятався віковічним поцілунком Люка і Лорелай. До того ж це був один із найкращих перших поцілунків на телебаченні. Герої протягом 4 сезонів витримували свої почуття і врешті вилили їх у довгоочікуваний поцілунок.

Поцілунок Баффі та Спайка у фільмі "Баффі – переможниця вампірів"



Поцілунок у фільмі "Баффі – переможниця вампірів"/ Фото UPN

Ролі Баффі та Спайка у фільмі "Баффі – переможниця вампірів" зіграли Сара Мішель Геллар та Джеймс Марстерс. У цьому фільмі сцена з поцілунком була вибуховою та дивовижною. А чудовий музичний супровід допоміг ще краще зрозуміти почуття та пристрасть, які вирували між героями.

Перший поцілунок Ніка та Джесс у серіалі "Новенька"

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Перший поцілунок Ніка та Джесс / Фото Fox

Нік та Джессі мовчали про свої почуття майже два сезони, коли врешті наважились висловити їх пристрасним поцілунком. Він назавжди змінив їхні відносини та вразив глядачів.

Солодкий новорічний поцілунок Малдер і Скаллі у "Цілком таємно"



Передноворічний поцілунок Малдер і Скаллі / Фото Fox

Акторами, які втілили цей прекрасний романтичний поцілунок напередодні Нового року, стали Девід Духовні та Джилліан Андерсон. Вони зіграли Малдера та Скаллі у серіалі "Цілком таємно". Між двома агентами не було почуттів протягом 7 сезонів, аж поки вони не проявили їх у пристрасному поцілунку.

Поцілунок Арвен і Арагорн у фільмі "Володар перснів: Повернення короля"



Поцілунок Арвен і Арагорн / Фото New Line Cinema

Відносини Арвени і Арагорна, яких зіграли Лів Тайлер і Вігго Мортенсен, ще від початку фільму були складними. Вони разом пройшли через багато випробувань і коли врешті отримали благословення від батьків, закріпили свої відносини поцілунком.

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Післявесільний поцілунок Джорджа та Мері у фільмі "Це прекрасне життя"



Післявесільний поцілунок у фільмі "Це прекрасне життя"/ Фото RKO Radio Pictures

Акторами цього культового фільму стали Донна Рід і Джиммі Стюарт, які зіграли чудову пару Мері та Джорджа. В основі фільму лежить неймовірна історія кохання Бейлі та його дружини Мері. Їхній післявесільний поцілунок став гарним проявом любові цієї пари, яка здатна на все, аби бути щасливою разом.