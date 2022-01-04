Не всем удается "убедить" зрителя в своих чувствах, но некоторые актеры поражают своим талантом перевоплощаться и передавать эмоции. Life24 подготовили подборку самых известных поцелуев всех времен.

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Самые известные поцелуи в фильмах

Поцелуй под дождем между Ноем и Элли в "Дневнике памяти"



Поцелуй Ноя и Элли в "Дневнике памяти" / Фото New Line Cinema

Влюбленную пару в фильме сыграли Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс. В течение фильма можно влюбиться во многие моменты, однако наиболее чувственным стал поцелуй во время грозы. События на протяжении всего фильма подводили к феерическому воссоединению пары, которое произошло в очень романтической атмосфере.

Поцелуй Роуз и Джека в "Титанике"



Поцелуй Роуз и Джека в "Титанике" / Фото 20th Century Fox

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет стали великолепной парой в фильме "Титаник". Они сыграли влюбленных Джека и Роуз. Их знаменитый поцелуй на носу корабля, наверное, вызвал бурю эмоций не у одного зрителя. А оранжевый закат добавил кадру особенной романтики.

Долгожданный поцелуй Рона и Гермионы у "Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 2"



Поцелуй Рона и Гермионы / Фото Warner Bros

Эт а сцена с поцелуем вызвала настоящие споры среди поклонников: кто-то безгранично радовался за Руперта Гринта и Эмму Уотсону, которые сыграли Рона и Гермиону, а кто-то не оценил таких изменений. Однако сцена с поцелуем поразила без исключения всех.

Поцелуй Люка и Лорелай у "Девушки Гилмор"



Поцелуй Люка и Лорелай у "Девушки Гилмор" / Фото The WB

Культовый сериал 2000-х тоже запомнился вековым поцелуем Люка и Лорелай. К тому же, это был один из лучших первых поцелуев на телевидении. Герои в течение 4 сезонов выдерживали свои чувства и наконец-то вылили их в долгожданный поцелуй.

Поцелуй Баффи и Спайка в фильме "Баффи – победительница вампиров"



Поцелуй в фильме "Баффи – победительница вампиров"/ Фото UPN

Роли Баффи и Спайка в фильме "Баффи – победительница вампиров" сыграли Сара Мишель Геллар и Джеймс Марстерс. В этом фильме сцена с поцелуем была взрывной и удивительной. А замечательное музыкальное сопровождение помогло еще лучше понять чувства и страсть, бурлившие между героями.

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Первый поцелуй Ника и Джесс в сериале " Новенькая "



Первый поцелуй Ника и Джесс / Фото Fox

Ник и Джесси молчали о своих чувствах почти два сезона, когда наконец решились выразить их страстным поцелуем. Он навсегда изменил их отношения и поразил зрителей.

Сладкий новогодний поцелуй Малдер и Скалли в "Совершенно секретно"



Предновогодний поцелуй Малдера и Скалли / Фото Fox

Актерами, воплотившими этот прекрасный романтический поцелуй в канун Нового года, стали Дэвид Духовни и Джиллиан Андерсон. Они сыграли Малдера и Скалли в сериале "Совершенно секретно". Между двумя агентами не было чувств в течение 7 сезонов, пока они не проявили их в страстном поцелуе.

Поцелуй Арвен и Арагорн в фильме "Властелин колец: Возвращение короля"



Поцелуй Арвен и Арагорн / Фото New Line Cinema

Отношения Арвены и Арагорна, которых сыграли Лив Тайлер и Вигго Мортенсен, еще с начала фильма были сложными. Они вместе прошли через многие испытания и когда наконец получили благословения от родителей, закрепили свои отношения поцелуем.

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Послесвадебный поцелуй Джорджа и Мэри в фильме "Эта прекрасная жизнь"



Послесвадебный поцелуй в фильме "Эта прекрасная жизнь"/ Фото RKO Radio Pictures