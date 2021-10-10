Зазвичай молоді ретельно готуються до одного із найособливіших днів у житті. Інколи чоловіки купують нові костюми до весілля і навіть ходять на спеціальний макіяж, щоб виглядати на всі 100%. Але так буває не завжди.
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Фотографія достатньо сміливого нареченого добряче розвеселила користувачів Reddit. Молодий кинув виклик нормам й одягнув цілком повсякденний одяг – футболку та звичайні шорти.
Для більшого антуражу молоді розрізали весільний торт за допомогою меча. Щиро кажучи, все виглядає досить незвично. Та головне, щоб наречені були щасливі один з одним.
Цікавий контраст між нареченим та нареченою / Фото reddit margnaheglish
Думки користувачів Reddit щодо цього повсякденного образу розділилися. Одні захоплювались хлопцем, а інші не розуміли, навіщо він так одягнувся. Тим паче, що наречена таки була у весільному платті:
- Чудова ідея.
- Такі фото мене розчаровують. Також хочу поставити питання, чи зусиллі, вкладені у їхні наряди на весіллі співвідносяться із зусиллями, які вони вкладають у свої стосунки?
- Мій чоловік вдягається так, ніби він бездомний. Але навіть він одягнув костюм на наше весілля. Не важко так ходити упродовж одного дня.
- Вдома мій чоловік вдягає спортивні штани і футболку. Але він теж одягнув костюм на весілля! Не знаю, чи пробачила б йому, якби я прийшла б на церемонію в сукні, а він стояв би там і виглядав би так, ніби збирається йти на рибалку.