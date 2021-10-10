Обычно молодые тщательно готовятся к одному из самых особых дней в жизни. Иногда мужчины покупают новые костюмы к свадьбе и даже ходят на специальный макияж, чтобы выглядеть на все 100%. Но так бывает не всегда.
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Фотография достаточно смелого жениха сильно развеселила пользователей Reddit. Молодой бросил вызов нормам и одел вполне повседневную одежду – футболку и обычные шорты.
Для большего антуража молодожены разрезали свадебный торт с помощью меча. Честно говоря, все выглядит довольно необычно. Но главное, чтобы они были счастливы друг с другом.
Интересный контраст между женихом и невестой / Фото reddit margnaheglish
Мысли пользователей Reddit об этом повседневном образе разделились. Одни восхищались парнем, а другие не понимали, зачем он так оделся. Тем более, что невеста таки была в свадебном платье:
- Замечательная идея.
- Такие фото меня разочаровывают. Также хочу поставить вопрос, соотносятся ли усилия, вложенные в их наряды, с теми усилиями, которые они вкладывают в свои отношения?
- Мой муж одевается так, будто он бездомный. Но даже он надел костюм на свадьбу. Нетрудно так ходить в течение одного дня.
- Дома мой муж надевает спортивные штаны и футболку. Но он тоже надел костюм на свадьбу! Не знаю, простила ли бы ему, если бы я пришла на церемонию в платье, а он стоял бы там и выглядел бы так, будто собирается идти на рыбалку.