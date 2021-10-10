Про що він думав: наречений прийшов на весілля у шортах та футболці

Нареченого розкритикували через дивний образ на власному весіллі. Він вирішив сильно не мудрувати й одягнув просту футболку та шорти. Наречена ж була у весільному платті.

Зазвичай молоді ретельно готуються до одного із найособливіших днів у житті. Інколи чоловіки купують нові костюми до весілля і навіть ходять на спеціальний макіяж, щоб виглядати на всі 100%. Але так буває не завжди.

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Фотографія достатньо сміливого нареченого добряче розвеселила користувачів Reddit. Молодий кинув виклик нормам й одягнув цілком повсякденний одяг – футболку та звичайні шорти.

Для більшого антуражу молоді розрізали весільний торт за допомогою меча. Щиро кажучи, все виглядає досить незвично. Та головне, щоб наречені були щасливі один з одним.

Цікавий контраст між нареченим та нареченою / Фото reddit margnaheglish

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Думки користувачів Reddit щодо цього повсякденного образу розділилися. Одні захоплювались хлопцем, а інші не розуміли, навіщо він так одягнувся. Тим паче, що наречена таки була у весільному платті: