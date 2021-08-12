Весільний макіяж – це, звісно, дуже тонка справа. Комусь подобається більш природний мейкап, а хтось любить, щоб наречена виглядала по-іншому, ніж у повсякденному житті.
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Арбер Битикі тяжіє до другого варіанту. Він використовує багато косметики: наречені справді змінюються після його макіяжу. Доречно це чи ні – обирати вам. Ось 10+ прикладів цікавого весільного мейкапу від популярного візажиста.
Вау!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Ніби дві різних людини!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Ух ти!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Чарівно!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Як казкова героїня!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Ого!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Мило!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Як вам такий макіяж?
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Як Барбі!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Кралечка!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua