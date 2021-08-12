Весільний макіяж – це, звісно, дуже тонка справа. Комусь подобається більш природний мейкап, а хтось любить, щоб наречена виглядала по-іншому, ніж у повсякденному житті.

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Арбер Битикі тяжіє до другого варіанту. Він використовує багато косметики: наречені справді змінюються після його макіяжу. Доречно це чи ні – обирати вам. Ось 10+ прикладів цікавого весільного мейкапу від популярного візажиста.

Вау!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Ніби дві різних людини!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Ух ти!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Чарівно!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Як казкова героїня!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Ого!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Мило!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Як вам такий макіяж?

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

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Як Барбі!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua

Кралечка!

Фото інстаграм arber_bytyqi_mua