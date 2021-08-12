Свадебный макияж – это, конечно, дело очень тонкое. Кому-то нравится более естественный мэйкап, а кто-то любит, чтобы невеста выглядела совсем иначе, чем в повседневной жизни.
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Арбер Бытыки тяготеет ко второму варианту. Он использует много косметики: невесты действительно меняются после его макияжа. Уместно это или нет – выбирать вам. Вот 10+ примеров интересного свадебного макияжа от популярного визажиста.
Вау!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Будто два разных человека!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Ух ты!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Волшебно!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Как сказочная героиня!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Ого!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Мило!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Как вам такой макияж?
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Как Барби!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua
Красотка!
Фото інстаграм arber_bytyqi_mua