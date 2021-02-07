Просто вау: дівчина заплітає дивовижні коси, в які ви закохаєтеся

Трендафілка Кірова – талановитий перукар із Македонії, яка просто заворожує своїм вмінням заплітати коси. Її зачіски настільки гармонійні, що на них можна дивитися годинами.

Джерело: Bored Panda

Трендафілка ніколи не думала, що заплітання кіс так змінить її життя. Ще кілька років тому вона працювала бухгалтером та аудитором і не планувала щось змінювати в кар’єрі. Все сталося дуже неочікувано.

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Під час першої вагітності Трендафілка відкрила для себе цікаве хобі – заплітання кіс. Кілька десятків уроків в Інтернеті – і вона почала експериментувати з власним волоссям. Результат настільки сподобався, що жінка вирішила повністю змінити життя. Перехідний період був тривалим, але її завжди підтримував чоловік.

Я вирішила зробити цей сміливий крок, щоб знайти новий напрям у кар’єрі. Я довірилася інтуїції і дуже рада, що мені вдалося прийняти це важке рішення, – розповідає Трендафілка.

Дівчина знаходить натхнення у цілком несподіваних речах. Це можуть бути візерунки на килимах, креативні татуювання, цікаві фотографії – Трендафілка завжди шукає нові цікаві рішення, які можна втілити у зачісці.

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Усі роботи дівчина публікує в Інстаграмі. Зараз на її сторінку підписалися аж 232 тисячі людей. Трендафілка дуже тішиться, що знайшла свою улюблену справу.

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Це заняття приносить мені радість і задоволення, яке посилює моє відчуття щастя. Немає нічого складного в роботі, коли вона вам подобається. Ви можете досягти успіху тільки в тих справах, які полюбите, – стверджує дівчина.