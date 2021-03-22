Оце так зміни: жінка весь час жила на вулиці – а тепер може йти у моделі

Оцініть це неймовірне перевтілення мами двох дітей із Гани, яка не мала власної домівки. Ви будете вражені!

Жасмін Терксон витримала досить непросте випробування: вона кілька років жила на вулиці разом із двома дітьми. Мама не здавалася, хоч виникало багато серйозних проблем. Деколи не вистачало грошей навіть на їжу.

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Однак щасливий випадок повністю змінив її життя. Про історію Жасмін дізналися волонтери благодійної організації De-Graft Johnson Foundation, які допомагають місцевому населенню.

Жасмін Терксон до перевтілення / Фото Crabbimedia

Вони виділили гроші на купівлю житла та облаштували ремонт у квартирі. Але на цьому приємності не закінчилися.

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Волонтери були здивовані, як жінка не впала духом після багатьох років життя на вулиці. Вони організували ще один сюрприз: замовили послуги перукаря та стиліста, які ще більше підкреслили її природну красу.

Оцініть це неймовірне перевтілення

Красуня! / Фото Crabbimedia

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Жасмін вважає, що їй дуже пощастило. Адже відтепер діти не мерзнутимуть на вулиці і нарешті зможуть піти до школи. До того ж, жінці подарували телефон та допомогли зв’язатися із родичами, які вже кілька років не знали, що в неї відбувається.